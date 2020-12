Een topmatch op mute: geen winnaar na teleurstellende derby in Manchester

Voetbal Uitspraak over “gekleurde spelers” doet Engelse bondsvoor­zit­ter Greg Clarke opstappen

10 november Greg Clarke is opgestapt als voorzitter van de Engelse voetbalbond (FA). Hij deed dat na ophef over een ongelukkige uitspraak, waarbij hij het had over “gekleurde spelers”. Clarke kondigde zijn afscheid dinsdag zelf aan.