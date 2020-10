Een onwaarschijnlijke herintrede bij de Spurs in mineur voor Bale: van 3-0 naar 3-3 in slotminuut

Na de 1-6 bij Manchester United had Tottenham, met Alderweireld toch opnieuw in de basis, er na zestien minuten opnieuw drie in het mandje liggen. Het dodelijke duo Kane - Son sloeg alweer toe. De opener van Son, gevolgd door twee goals van Kane. Elk een nieuwe assist achter de naam ook. Voor Kane al zijn zevende, naast vijf goals. Nooit deed een speler in de Premier League beter na amper vijf matchen.

Tottenham vond het wel goed zo en controleerde, ietwat minder na de pauze. In minuut 81 stond het toch nog altijd 0-0. Tot eerst Balbuena inkopte en twee minuten later Sanchez in eigen doel kopte. Het zou toch niet? Jawel, en hoe. Nadat Bale via counter de kans op 4-2 miste, kreeg Lanzini in minuut 94 een afvallende bal na een vrije trap voor de voeten. Domme fout van Aurier, Spurs’ Ivoriaanse brokkenpiloot. Een zondagsschot via de deklat, paal en Lloris in de verste winkelhaak binnen. Onwaarschijnlijke goal. De woede bij Mourinho was tot ver buiten Londen hoorbaar. Tottenham laat zo na op te klimmen en blijft achter met 8 op 15. Voor West Ham, dat op 7 punten staat, een bijzonder zoete derbydraw.