Een kusje van uitblinker Grealish voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel goed voor goal en assist tegen Liverpool

Premier LeagueDat kon er nog wel bij voor Liverpool, in een teleurstellend seizoen. Manchester City borstelde zijn voornaamste rivaal van de voorbije jaren van de schouder, het werd 4-1. Kevin De Bruyne deed wat Kevin De Bruyne de afgelopen weken doet: de cijfers opkrikken na een vormcrisis. De Rode Duivel bracht City na rust op voorsprong en schonk uitblinker Jack Grealish zijn verdiende treffer. Dat kusje was verdiend.

Pep Guardiola is weer tevreden over Kevin De Bruyne. Voor de match tegen Liverpool, na de match tegen Liverpool. Man City moest zaterdagmiddag even slikken toen Liverpool met een geweldige counter op voorsprong kwam. Slimme actie van Diogo Jota op het kwartier, piekfijne afwerking van Mo Salah - nog altijd een meester in zijn vak.

Topschutter Erling Haaland was er niet bij door blessure. Met of zonder, maakt City eigenlijk weinig uit. Ook zonder kunnen ze scoren. Beste bewijs die 75 minuten die volgden. Zijn vervanger, Julian Alvarez, scoorde op aangeven van Jack Grealish nog voor rust de gelijkmaker. Mooi tikwerk. Na de pauze rolde City helemaal over Liverpool.

Lekkere voorzet van Mahrez, mindere ingreep van doelman Alisson en De Bruyne met de intikker. In topwedstrijden trapt hij zich wel vaker op het scorebord. In zijn top tien van favoriete tegenstanders in de Premier League qua goals staat de volledige G5. Ilkay Gündogan maakte een match helemaal dood.

Guardiola juichte uitbundig. In de tribunes sprong Haaland een gat in de lucht - ondanks die spierblessure. De titelstrijd blijft open. De Bruyne schonk Grealish na een knappe een-twee zijn verdiende treffer. De flamboyante Engelsman bedankt onze landgenoot met een liefdevol kusje. Ze zien mekaar graag.

Na de kritiek van Guardiola vorige maand staat De Bruyne niet langer meer ter discussie. Uitgeblonken en gescoord tegen Leipzig, twee assists tegen Burnley, goed tegen Zweden, voortreffelijk tegen Duitsland en nu ook weer bepalend tegen Liverpool.

“Zijn humeur is echt goed. En als hij op zijn niveau zit, is Kevin een buitengewone speler”, zei Guardiola voor de match. “Tijdens een seizoen heeft elke speler zijn ups and downs – dat is normaal. De stap die hij (in de Champions League) zette tegen Leipzig was exceptional. Maar ik was ook content van hem tegen Burnley. In een zware match, man tegen man, blonk hij uit. En als de mensen zeggen dat hij tegen Duitsland echt goed was, dan zal dat wel zo zijn.”

Na de wedstrijd kon Pep daar weinig aan toevoegen.

