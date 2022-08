Een jonge Belg schittert in de Premier League: 18-jarige Romeo Lavia scoort nu ook tegen Chelsea

Premier LeagueO Romeo, Romeo. Romeo Lavia (18) is nu ook de jongste Belgische doelpuntenmaker in de Premier League. Of hoe het jeugdproduct van Anderlecht op zijn achttiende al een vaste waarde is in de beste competitie ter wereld. Spijtig van die spierblessure.

Op kwaliteit staat geen leeftijd. Kevin De Bruyne voorspelde Roméo Lavia vorig jaar een grote toekomst. Bij Southampton bewijst hij dat nu al vijf wedstrijden op rij.

In de vier wedstrijden die hij voor vanavond speelde, was hij telkens bij de uitblinkers. Ook tegen Tottenham en Man United. Stevig in de duels en de recuperatie, secuur aan de bal. Voor een achttienjarige maakt hij een enorm volwassen indruk. Wat goed is, komt snel.

Tegen Chelsea scoorde hij zijn eerste in de Premier League. Met zijn 18 jaar, 7 maanden en 24 dagen onttroont hij ene Adnan Januzaj als jongste Belgische doelpuntenmaker in de Engelse topklasse. Die was in 2013 7 dagen ouder toen hij zijn eerste scoorde - een dubbel toen tegen Sunderland. Lavia maakte de gelijkmaker in de eerste helft. Een uitstekend schot maar Chelsea-doelman Edouard Mendy had misschien wel beter kunnen doen.

Enige domper: op het uur moest hij met een spierblessure naar de kant. Onder applaus hinkte hij van het veld. Die hamstring gaat hem mogelijk een tijdje parten spelen.

Lavia speelt nog maar twee jaar in Engeland. Hij verruilde de jeugd van Anderlecht in 2020 voor Manchester City. Bij de Engelse kampioen was de technische leiding zot van Lavia, maar toch liet de club hem in het tussenseizoen voor 12,5 miljoen euro vertrekken naar laagvlieger Southampton. Omdat Man City op zijn positie een topper als Rodri heeft rondlopen. En om het aantal home grown players in zijn kern op peil te houden ook nog eens Engels international Kelvin Phillips kocht bij Leeds, liet City Lavia gaan. Om hem niet te barreren. In de overeenkomst met Southampton werd wel een terugkoopclausule opgenomen van ongeveer 45 miljoen euro.

Roberto Martínez volgt de ontwikkelingen van Lavia al een tijdje. Als hij zo blijft evolueren, wordt Lavia dan de verrassing in de WK-selectie?

“Hij is een fantastische voetballer”, zegt zijn coach Ralph Hasenhüttl, in een ver verleden nog spits van KV Mechelen en Lierse.

