Duel tegen Leicester City komt te vroeg voor Romelu Lukaku, die zondag groepstraining hervat: “Hij legt zichzelf veel druk op”

“Romelu is nog out voor het duel tegen Leicester morgen. Hij staat wel heel dicht bij training met het team", aldus Tuchel. “Hopelijk vervoegt hij de ploeg op zondag. Al is het nog afwachten of dat gaat lukken. Romelu werkt hard om zo snel mogelijk terug te komen.”

Geen wedstrijd dit weekend dus tegen Leicester, maar wat met de daaropvolgende duels tegen Juventus (Champions League) en Man United (Premier League)? Tuchel: “Het enige wat ik nu kan zeggen, is dat we er alles aan doen om hem zondag op de groepstraining te krijgen. Als alles perfect loopt, dan kan hij tegen Juve in de selectie zitten en op de bank beginnen. Maar het is afwachten. Ik wil geen druk op hem leggen, dat doet hij zelf al genoeg. We gaan niet ‘rushen’. We nemen zijn herstel serieus, zoals altijd. We zullen overleggen met de dokters, fysio’s en met de speler zelf. Pas maandagavond beslissen we of hij in de selectie zit voor Juve.”