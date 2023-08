Doorbraak op komst voor Lukaku? Chelsea praat met AS Roma over uitleenbeurt, ‘Big Rom’ wil derde keer samenwerken met Mourinho

Is er een doorbraak op komst voor Romelu Lukaku (30)? De Rode Duivel traint nog steeds met Chelsea B, al is er mogelijk licht aan het einde van de tunnel. Chelsea staat open voor een uitleenbeurt en is in gesprek met... AS Roma. Lukaku zelf is gewonnen voor de stap naar Rome en een derde samenwerking met José Mourinho.

KIJK. Pochettino donderdag: “Niets veranderd aan situatie Lukaku”

“Nothing has changed”, “niets is veranderd.”

In drie woorden vatte Mauricio Pochettino de situatie van Romelu Lukaku samen, toen de Chelsea-trainer er nog eens naar gevraagd werd op een persconferentie. Lukaku traint intussen al wekenlang mee met de B-ploeg van Chelsea. De impasse houdt aan en dat doet de Londense club nu toch instemmen met een verhuur van ‘Big Rom’ - aanvankelijk was enkel een definitieve transfer bespreekbaar.

Nadat Inter en Juventus definitef geschrapt werden, lijkt met AS Roma de derde Italiaanse ploeg in polepositie te liggen voor Lukaku. Chelsea bood ‘Big Rom’ aan bij de Romeinse club en is in gesprek over een uitleenbeurt. Lukaku zelf ziet de overstap naar Roma alvast zitten. Hij is gewonnen voor een nieuwe samenwerking met José Mourinho, nadat de Portugese coach Lukaku eerder bij Chelsea en Manchester United onder zijn hoede had.

Volledig scherm Lukaku en Mourinho bij Manchester United. © Photo News

Pochettino laat deur op kier

Op diezelfde persconferentie van donderdag kreeg Pochettino ook de vraag of hij Lukaku alsnog zou kunnen reïntegreren in de A-kern van Chelsea, mocht er geen transfer komen. “De situatie was er al toen ik hier arriveerde. Sindsdien is er niets veranderd en het is ook niet aan mij om daarvoor te zorgen. De club en de spelers willen nog steeds een oplossing vinden”, zei Pochettino. Niet één keer sprak de Argentijnse coach Lukaku’s naam uit. “De speler waarnaar je vraagt (...)”, noemde hij de Rode Duivel. Veelzeggend.

Tegelijk wilde Pochettino de deur niet definitef dicht gooien voor Lukaku. “De dynamiek in het voetbal is razendsnel. Ik herinner me dat Jürgen Klopp eens zei dat hij nooit 100 miljoen wilde betalen voor een speler. Tot Liverpool zo’n bedrag bood op een speler en Klopp zijn fout toegaf. Dat geldt ook voor deze situatie (die van Lukaku, red.). Als er iets verandert, zal ik daarover geïnformeerd worden en mij daaraan aanpassen.”

De klok blijft ondertussen genadeloos verder tikken. Over exact één week, op vrijdag 1 september, sluit de transfermarkt in de grootste Europese competities. Heeft Lukaku tegen dan nog geen nieuwe club, dan kwijnt hij wellicht nog maanden verder weg bij Chelsea, waar hij nog een (zwaar) contract heeft tot medio 2026. Bieden Roma en Mourinho de ultieme reddingsboei?

KIJK. Juventus-fans: “Wij willen Lukaku niet!”

Volledig scherm © REUTERS