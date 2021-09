Doldwaas slot op Old Trafford nekt United en Ronaldo: Hause kopt Aston Villa naar grote stunt, Fernandes mist strafschop

Premier League FOOTBALL TALK. Depay doet het voor Barcelona - Nipte zege voor United

29 augustus Memphis Depay heeft Barcelona naar de overwinning op Getafe geschoten. De Nederlands international maakte na een half uur de 2-1, op aangeven van landgenoot Frenkie de Jong. Daar bleef het bij in Camp Nou. Al na 2 minuten kwam de thuisclub op voorsprong door Sergi Roberto, die scoorde na een voorzet van Jordi Alba en een overstapje van Martin Braithwaite. Het was geen opmaat naar een monsterscore. Een kwartier later schoot Sandro Ramírez de 1-1 binnen. Barcelona is met 7 punten na drie duels nu medekoploper. Real Madrid, Sevilla, Mallorca en Valencia hebben hetzelfde puntentotaal. Atlético Madrid kan op 9 punten komen als het later zondagavond wint van Villarreal.