Doldwaas slot nekt United en Ronaldo: Hause kopt Aston Villa naar grote stunt, Fernandes mist strafschop

PREMIER LEAGUE Hartverwar­mend: gebles­seerd toptalent Liverpool geeft in ziekenhuis shirt weg aan andere pechvogel

13 september Een prachtig gebaar van Harvey Elliott. De 18-jarige aanvaller van Liverpool heeft gisteren in de uitwedstrijd bij Leeds United (0-3) zelf zeer waarschijnlijk zijn been gebroken na een tackle van de Nederlandse verdediger Pascal Struijk, maar eenmaal in het ziekenhuis gaf het Engelse toptalent zijn wedstrijdshirt en schoen weg aan een jongen die bij zijn wedstrijdje zijn arm had gebroken.