“Dit gebeurt wanneer je je verzet tegen die lafaards”: Man City-speler Cancelo krijgt inbrekers over de vloer en die takelen ook hem flink toe

Buitenlands voetbal Man Ci­ty-verdediger Benjamin Mendy dacht VIP-behande­ling te krijgen, maar kwam in gevangenis vol (bende)geweld terecht

Even slikken voor Benjamin Mendy (27). De verdediger van Manchester City, die beschuldigd wordt van zes verkrachtingen en één aanranding, zit in voorlopige hechtenis in de HMP Altcourse gevangenis in Liverpool. Daar dacht hij in de VIP-vleugel terecht te komen, maar niets is minder waar.

19 november