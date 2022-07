Dertien maanden na hartfalen is Christian Eriksen weer bij topclub: Deen tekent drie jaar voor United

Premier LeagueChristian Eriksen heeft zijn krabbel gezet onder een driejarig contract bij Manchester United. Dat werd vandaag door de 20-voudige kampioen van Engeland, vorig seizoen zesde in de Premier League, bekendgemaakt. De 30-jarige Deen komt transfervrij over van Brentford FC.

Dertien maanden nadat zijn hart even bleef stilstaan, enkele minuten voor de rust tijdens Denemarken-Finland op het EK 2021 in het Parken Stadion van Kopenhagen, keert de 30-jarige Deense international nu dus terug bij een topclub. Het inplanten van een defibrilator kostte hem zijn contract bij Inter Milaan, maar bij Brentford kwam Eriksen sinds eind januari in de Premier League opnieuw aan voetballen toe en sinds maart is hij ook opnieuw international. Het mocht dus niet verbazen dat de Deen na het aflopen van zijn verbintenis van een half jaar met Brentford gegeerd wild was op de transfermarkt. De nieuwe coach van Manchester United, Erik ten Hag, haalde zijn slag thuis. De kampioenenmaker van Ajax wilde Eriksen dolgraag op Old Trafford en nu is het zover. Eriksen is de tweede aanwinst van de Mancunians na Tyrell Malacia van Feyenoord.

“Ik kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen”, liet Eriksen in een eerste reactie optekenen. “Manchester United is sowieso een speciale club. Ik heb vaak op Old Trafford gespeeld met Tottenham, het zal bijzonder zijn om dat voortaan in het rode shirt te mogen doen. Wat een geweldig gevoel geeft me dat.”

Geen onbekende voor Ten Hag

Eriksen is overigens geen onbekende voor Erik ten Hag. In afwachting van een nieuwe club mocht de Deen in het najaar van 2021 zijn conditie opnieuw opbouwen en onderhouden bij Jong Ajax, waar Ten Hag hem aandachtig volgde.

“Zelf heb ik ook goed gevolgd hoe hij met Ajax werkte”, zegt Eriksen. “Zijn oog voor detail en minutieuze voorbereiding op wedstrijden sprak me meteen aan. Ik vond hem al een fantastische coach en sprak de voorbije dagen uitgebreid met hem over zijn visie en zijn speelwijze. Die lijkt me geknipt voor mijn terugkeer aan de top. Ik heb op mijn 30ste nog heel veel ambitie. Old Trafford is de ideale plaats om mijn carrière helemaal te herlanceren.”

Christian Eriksen, inmiddels 115-voudig Deens international, voetbalde van 2010 tot 2013 voor Ajax en van 2013 tot 2020 voor Tottenham Hotspur. In de Serie A leek hij vertrokken voor een derde topperiode bij Inter Milaan, maar dan werd hij door het hartfalen op het EK getroffen. In het voorbije half jaar speelde hij 11 wedstrijden (met 1 doelpunt) voor FC Brentford. Bij zijn wederoptreden met Denemarken tegen Nederland scoorde hij ook meteen.

