Dennis Praet loopt serieuze spierscheur op, EK komt niet in gevaar

Premier LeagueOok Dennis Praet (26) staat een tijdje aan de kant. De middenvelder liep in de slotminuut van de bekerwedstrijd tegen Stoke een serieuze spierscheur op in de hamstrings. Bij Leicester City gaan ze uit van een onbeschikbaarheid van 10 weken.

Domper voor Dennis Praet. Hij staat tot eind maart aan de kant met een scheurtje in de hamstrings. De middenvelder blesseerde zich zaterdag na een pass van Youri Tielemans. De ernst was meteen duidelijk. Er schoot iets in zijn hamstring.

De bondscoach hoeft zich wel geen zorgen te maken. Zijn back-up op het middenveld haalt het EK wel, in tegenstelling tot Witsel. Hij is niet de eerste Rode Duivel die dit seizoen een scheur in de hamstrings oploopt bij Leicester: ook Castagne stond een tijdje aan de kant.

Praet was na een uitstekende seizoenstart bij The Foxes weer meer op het tweede plan beland. Hij startte dit seizoen in de helft van de wedstrijden.

