Deniz Undav proeft van eerste trainingsweek bij Brighton: “Ik zal geen 26 keer scoren in de Premier League, maar ietsje minder is ook goed”

Premier LeagueAls Belgisch topschutter met 26 goals arriveert Deniz Undav (25) met adelbrieven bij Brighton & Hove Albion. Hij proefde nu van zijn eerste trainingsweek in Engeland en toonde al zijn spontane zelve in een clubinterview: “De fans willen een topscorer. Ik zal ze de beste Deniz geven die ik kan zijn.”

De handtekening was al gezet in de wintermercato, maar nu is het Engelse avontuur van Deniz Undav echt gestart. Van de Duitse derde klasse via Union naar de Premier League is een straf parcours. Undav kijkt er halsreikend naar uit om zich nu in de allergrootste competitie te bewijzen. “Hier heb ik bijna zes maanden op gewacht. Dat ik nu de spelers, staff en coach kan zien, geeft me een goed gevoel”, zegt Undav.

Brighton & Hove Albion postte al een filmpje op sociale media van Undav die op zijn eerste dag een rondleiding in de club krijgt. Van het aftandse maar authentiek gezellige stadion van Union komt hij nu in een hypermodern complex terecht. Hij ziet het als een eer om nu naast spelers als Danny Welbeck, 42-voudig Engels international, in de kleedkamer te zitten: “Ik zie Welbeck als een legende. Toen ik vijftien jaar oud was, keek ik al naar hem op. En nu krijg ik de kans om met hem te trainen en te spelen.”

Undav dankt zijn transfer aan zijn straffe prestaties bij Union. Zowel in zijn eerste seizoen in 1B als na de promotie scoorde hij aan de lopende band met bijna twee titels op rij. “Als je vanaf oktober eerste gestaan hebt en dan uiteindelijk toch nog als tweede eindigt, dat is wel zwaar. Maar individueel had ik een heel goed seizoen met 26 goals, en dat komt omdat ik het nodige vertrouwen van de coach en mijn ploegmaats kreeg. Ze begrepen hoe ik was, wie ik ben en hoe ze met mij moeten omgaan. Zelfs al had ik een slechte dag, wisten ze dat ik met mijn kwaliteiten op een bepaald moment zou scoren en het team helpen. We maakten samen veel fun, dat was een sleutel van ons succes.”

Undav grijnsde op de vraag of hij België dan zal missen: “Ik hoop hier hetzelfde mee te maken.”

Een gesprek met coach Graham Potter gaf Undav een goed gevoel. Brighton speelt een ander type voetbal dan Union: “In België speelden we de hele tijd op pressing. Brighton heeft meer de bal, maar ik pas bij beide manieren. Ik zal ervoor moeten zorgen dat ik mijn plek heb in het team en kan wennen aan de Premier League. Van de coach hoorde ik dat Brighton zijn stijl ook tegen de grote teams wil aanhouden. Hij wil met mij als spits werken op kleine dingen om me nog beter te maken.”

Volledig scherm Graham Potter, coach van Brighton. © Photo News

Undav durft al wel eens stoute uitspraken te doen. Maar zeggen dat hij zijn 26 goals in België ook zal vertalen naar de Premier League, zo ver gaat hij liever niet. “Ik vertrouw op mezelf. Maar ik denk niet dat ik 26 keer zal scoren. De Belgische competitie weegt nog wat lichter dan de Premier League. Ik fixeer me liever niet op een aantal, want dan zullen ze daar steeds naar verwijzen… Dus misschien geen 26 goals, maar een beetje minder is ook goed. Ik wil de fans de beste Deniz geven die ik kan zijn. Ze willen een doelpuntenmaker, dat zal ik proberen te doen.”

Volledig scherm Undav bij zijn rondleiding in Brighton. © BrightonTV/Twitter

Volledig scherm Deniz Undav na een van zijn vele goals bij Union. © Photo News / Joris Verwijst