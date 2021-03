Dendoncker was de pineut: owngoal van Rode Duivel zet dominant Man City op weg naar zege tegen Wolves

Als Dendoncker de bal niet in eigen doel had geduwd, dan had Raheem Sterling wel gescoord. De Rode Duivel, tegenwoordig depannerend achterin, schudde het hoofd vol ongeloof. Zijn tweede own-goal in de Premier League. Nog eentje en hij staat naast Toby Alderweireld en Vincent Kompany in de ranking – zij devieerden er in de topklasse drie in eigen doel.