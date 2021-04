De videobeelden bewijzen het: Mourinho loog wel degelijk over niet-selectie Alderweireld

Premier LeagueEen leugen van een trainer is snel doorprikt. José Mourinho met de billen bloot. Hij verklaarde de afwezigheid van Toby Alderweireld in zijn selectie met de uitleg dat hij donderdag en vrijdag niet op training was... De beelden zeggen iets anders.

Geen Alderweireld zondag op Newcastle United. Onze landgenoot haalde zelfs de bank niet. Een keuze die wenkbrauwen deed fronsen. Ook andere internationals als Doherty, Bergwijn en Aurier ontbraken.

Toen Mourinho een vraag kreeg over hun afwezigheid, kwam hij met deze repliek: “Ze waren fit, maar ik heb hen niet geselecteerd omdat ze gisteren pas aansloten op training. Ze hebben zich niet op tijd laten testen op Covid nadat ze naar hun nationale ploegen waren gegaan. Ze waren donderdag niet op training. Vrijdag evenmin. Daarom waren ze er zaterdag pas voor het eerst.” Waarop Mourinho cynisch besloot. “Maar waren we mét hen erbij een perfect verdedigend team, of hebben we ook matchen verloren?”

Een leugentje dat we snel konden doorprikken. Alderweireld speelde vorige dinsdag met de Rode Duivels zijn laatste interland (tegen Wit-Rusland) en reisde woensdag terug naar London.

VIDEO: beelden van de training van Tottenham deze week met Son én Alderweireld

Op vrijgegeven beelden van de training van Tottenham op donderdag en vrijdag blijkt dat Alderweireld wel degelijk aanwezig was. Van Aurier en Bergwijn is wel geen spoor.

Mourinho deed de voorbije twee matchen geen beroep op Alderweireld. Voor de interlandbreak ontbrak hij door ‘ziekte’, maar meldde hij zich wel gewoon aan bij de nationale ploeg. Zonder verklaarbare reden heeft hij de verdediger aan de kant geschoven - nochtans was hij een jaar geleden de man die aandrong voor een nieuw contract.

Zonder Alderweireld achterin kon Tottenham overigens niet winnen in Newcastle. Na defensief geknoei achterin gooide het een voorsprong te grabbel en verliest het dure punten in de strijd om Europees voetbal.

Volledig scherm José Mourinho. © EPA

Oorlogspad

Mourinho heeft de voorbije weken wel meerdere spelers de gordijnen ingejaagd. Hij is op oorlogspad. Binnen Tottenham zijn er twijfels over zijn toekomst, maar een ontslag is momenteel te duur. Aan het eind van het seizoen wordt zijn positie herbekeken.

Mourinho heeft wel meerdere akkefietjes gehad met landgenoten, maar evengoed had hij die met spelers van een andere nationaliteit. Eden Hazard werkte graag met hem samen. Thibaut Courtois was niet de grootste fan. Romelu Lukaku stootte hij eerst af, maar overtuigde hij nadien om naar Man United te komen - hij noemt hem nog altijd ‘boss’.

Marouane Fellaini deed alles voor The Special One, die hem in bescherming nam. En ook Jan Vertonghen is met hem in contact gebleven - zelfs al speelde hij minder onder hem. “Maar dat lag niet aan hem. Voor een trainer als hij ga je door het vuur.” Kevin De Bruyne forceerde in 2014 bij Chelsea een transfer, omdat Mourinho hem amper minuten gunde. De Portugees had hem liever uitgeleend, maar De Bruyne voelde daar weinig voor. Hij verkaste uiteindelijk naar Wolfsburg.

