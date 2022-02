De video waarmee Antonio Conte het ongelijk van Pep Guardiola wil bewijzen

Premier LeagueDe overwinning van Tottenham Hotspur, afgelopen zaterdag tegen Manchester City, zindert na. De Spurs haalden het diep in de blessuretijd in het Etihad met 2-3 en de manier waarop zij met de volle buit aan de haal gingen, was niet geheel naar de zin van City-coach Pep Guardiola. De opvallende repliek van zijn concullega, Antonio Conte, bleef echter niet uit.

“Nadat ze op voorsprong kwamen, kropen ze zo diep achteruit en hielden ze het zo compact - het was ongelofelijk. Met Harry Kane zijn ze extreem balvast en met Son en Kulusevski hebben ze er nog twee die graag voor de diepte kiezen. (...) Ze speelden op de manier die ik van hen verwacht had: goed in de opbouw en ze creëerden heel wat ruimte op de counter”, zo klonk het achteraf onder meer in de wedstrijdanalyse van City-coach Pep Guardiola. Woorden waar Spurs-trainer Antonio Conte het toch niet bepaald mee eens was. Gisteravond postte de Italiaan een video op zijn sociale media met daarin de drie goals van de bezoekers - telkens na proper uitgespeelde aanvallen. “Tegenaanvallen? Misschien toch niet...”, schreef hij, met nog enkele huilende emoji’s erachteraan.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de troepen van Antonio Conte. Harry Kane liet zich goed uitzakken en stuurde Son op weg naar Ederson. De Zuid-Koreaan behield het overzicht, legde de bal breed tot bij Kulusevski, die door de benen van Cancelo afwerkte. 0-1 na nauwelijks 4 minuten voetbal. Het plan van Conte was zo meteen duidelijk. Inzakken en via aanspeelpunt Kane en snelheidstrein Son zo snel mogelijk aan de overkant geraken. Veel doelgevaar leverde dat in de eerste helft wel niet op. Foute keuzes en het ontbreken van de laatste pass waren daar de oorzaak van.

Morrend thuispubliek

Het spel van Manchester City kwam moeizaam op gang. Het thuispubliek begon zelfs even te morren. Vreemd toch? Na 20 minuten voerde City het tempo op. Een poging van Cancelo ging voorlangs, Gündogan trof de paal en Foden kwam een schoenmaat tekort om een scherpe voorzet van De Bruyne voorbij Lloris te werken. Na een halfuur voetbal was daar dan toch de verdiende gelijkmaker. Na een fout van Lloris, trof Gündogan raak. Buiten die ene voorzet, speelde De Bruyne een vrij onopvallende eerste periode.

Na de pauze, hetzelfde wedstrijdbeeld. City had het balbezit en Tottenham kampeerde voor de eigen zestien. Doelrijpe kansen bleven aanvankelijk uit. Op het uur was Tottenham daar met een gevaarlijke tegenstoot. Kane dook goed in de rug van de City-verdediging en werkte een voorzet van zijn maatje Son prima in doel, 1-2.

1-3 afgekeurd

De Bruyne en co waren even van slag. Vijf minuten na de 1-2 was Kane daar opnieuw. De Engelse doelpuntenmachine trapte oog in oog met Ederson op de voeten van de Braziliaanse goalie. Een kans die makkelijker was dan vijf minuten eerder. De wedstrijd kwam plots in een stroomversnelling. Lloris maakte zijn foutje van in de eerste helft goed en ranselde een schilderwerkje van Gündogan uit de winkelhaak. Aan de overkant kregen Laporte en Dias geen vat op Kane. Met zijn tweede doelpunt van de avond zette hij Tottenham op 1-3, ware het niet dat de VAR voorafgaand buitenspel opmerkte van Kulusevski.

City voerde de forcing, maar echte kansen creëerde het niet. Tot de VAR in minuut 89 handsspel opmerkte van Tottenham-verdediger Romero, een terechte penalty voor City. Mahrez knalde de bal feilloos in het dak van het doel, 2-2. Dat was het dan, of niet? Tottenham bokste nog eens een aanval in elkaar. Kulusevski vond met een gemeten voorzet Harry Kane, die de bal voorbij Ederson kopte. Kane werd gek, net als Antonio Conte en de Spurs-fans.

Liverpool kan, mits winst morgen in de inhaalwedstrijd tegen Leeds, naderen tot op 3 punten van leider Manchester City.

