De twee gezichten van Kevin De Bruyne, de rust zelve naast een veld, een snelkookpan erop: “Soms ben ik een kleine klootzak”

Wie hem uit het dagelijkse leven kent, geeft het hem niet aan. In de handleiding van de voetballer Kevin De Bruyne staan twee gevaarsymbolen. Licht ontvlambaar als je hem de bal afpakt. Explosief als je op zijn tenen trapt. Mikel Arteta, de coach van Arsenal, heeft het mogen voelen, mogen horen. Karakterschets van een topspeler met het vuur in de ogen, het vuur in de voeten. En een meester in het relativeren.