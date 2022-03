“De Turkse vlag zal binnenkort boven Londen wapperen”: naast Zwitsers-Amerikaans consortium meldt ook Turkse koper zich voor Chelsea

Raine Bank, de investeringsbank die Chelsea begeleidt bij de verkoop, wil niks overhaasten, zeggen ze. Toch claimt de Turk Muhsin Bayrak dat hij dicht bij een akkoord met eigenaar Roman Abramovich.

Lees ook Roman Abramovich verkoopt Chelsea en doneert alle opbrengsten aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne

“We zijn in gesprek met Abramovich en zijn advocaten.” Zo wordt Bayrak althans geciteerd in de Turkse media. “We staan in contact met Abramovich sinds dag een. We zullen snel klaar zijn om een deal te ondertekenen. De Turkse vlag zal binnenkort boven Londen wapperen.”

Bayrak is de grote baas van AB Grup Holding, een bedrijf dat investeert in de bouw- en energiesector. In een interview van 2015 claimt hij dat Chelsea-baas Abramovich een goeie vriend van hem is.

Eerder deze week toonde een Zwitsers-Amerikaans consortium, met de 86-jarige Hansjörg Wyss als uithangbord, ook al interesse. Ook zij verklaarden snel een akkoord te willen.

Abramovich zette in de nasleep van de invasie van Rusland in Oekraïne zijn speeltje te koop. Hij is bereid om de bijna 2 miljard aan leningen, die hij gebruikte om de club naar de wereldtop te stuwen, te laten vallen.

De vraagprijs voor Chelsea zou tussen de 2 en 3 miljard liggen. Zijn gecontesteerde eigenaar liet weten dat hij de netto-opbrengst van de verkoop zal storten aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Hij richtte er wel nog geen stichting voor op

Volledig scherm © REUTERS

Premier League juicht verkoop toe

Richard Masters, de algemeen directeur van de Engelse Premier League, heeft ondertussen de beslissing van Roman Abramovich om Chelsea te verkopen, toegejuicht. Supporters van de Londense club bedankten de Russische zakenman voor het “ongekende succes”.

Groot-Brittannië heeft Abramovich nog niet op haar zwarte lijst gezet na de Russische invasie in Oekraïne. Op die lijst staan banken, bedrijven en tycoons die het Kremlin steunen.

Maar de vrees voor een mogelijke inbeslagname van zijn bezittingen zou Abramovich ertoe hebben aangezet om afscheid te nemen van ‘zijn’ Chelsea. De Rus maakte woensdag zelf bekend dat hij Chelsea te koop zet. De 55-jarige oligarch heeft zelfs toegezegd de “netto-opbrengst” van de verkoop van de club te schenken aan de slachtoffers van de oorlog.

Volledig scherm © Photo News

“De situatie is ongelooflijk snel geëscaleerd in de laatste zeven dagen en hij (Roman Abramovich, red.) is tot de juiste conclusie gekomen,” vertelde Richard Masters op een voetbalforum in Londen, georganiseerd door de Financial Times. “De situatie was onhoudbaar geworden. Het is een welkome beslissing, in het belang van iedereen, inclusief de fans.”

“De snelste verkoop ooit was in tien dagen”, vervolgde Masters. Het is niet onmogelijk dat er deze keer nog sneller een overnemer wordt gevonden. Normaal gezien duurt een verkoop van een club enkele weken.

Fans van de Londense club betuigden intussen hun dankbaarheid aan Abramovich. Het was hij die Chelsea deed uitgroeien tot een van de beste en meest competitieve clubs in Engeland en Europa sinds zijn komst in 2003.

De Chelsea Supporters’ Trust schreef in een verklaring: “De CST wil graag haar dankbaarheid uitspreken aan de heer Abramovich voor zijn genegenheid, passie en toewijding aan Chelsea FC. Zijn steun heeft ons tijdens zijn ambtstermijn ongekende successen gebracht. Chelsea-fans zullen nooit vergeten wat hij voor onze club heeft gedaan. Dank u, meneer Abramovich.”

Sinds de komst van de Russische miljardair heeft de Londense club 21 nationale en internationale titels gewonnen, waaronder vijf Engelse competitietitels en twee keer de Champions League.

Volledig scherm © REUTERS

Lees ook: