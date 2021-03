De steile opgang van Amad Diallo: van illegale immigrant met valse ouders tot groeibriljant waarvoor Man United ruim 20 miljoen neertelde

Premier LeagueNog geen uur profvoetbal had Amad Diallo in de benen toen Manchester United 21 miljoen euro voor hem betaalde. Een erg opvallende transfer, maar één die The Red Devils zich na zijn doelpunt gisteren niet beklaagd zullen hebben. En dan te bedenken dat de 18-jarige Ivoriaan als kind met valse documenten én ouders in Italië aankwam.

Na Mason Greenwood, Marcus Rashford en George Best de jongste doelpuntenmaker op het Europese toneel voor Manchester United. Dat werd Amad Diallo gisteren met zijn knappe achterwaartse kopbal tegen AC Milan. Aanvoerder Harry Maguire blies dan ook de loftrompet voor de camera’s van BT Sport: “Hij is een jongen met een grote toekomst voor zich. Dag in, dag uit zie je hem verbeteren. Hij zal een grootse speler worden voor ons.”

Wel papieren, maar amper minuten

De flankaanvaller toonde met zijn eerste goal waarom United in oktober al 21 miljoen euro voor hem op tafel legde, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 41 miljoen. Op het moment van die transferdeal had Diallo amper 24 minuten gespeeld in de Serie A voor Atalanta Bergamo. Daarin scoorde de jonge Ivoriaan één keer, waardoor hij de eerste speler uit 2002 werd die scoorde in de Italiaanse eerste klasse. De voorbije winter verhuisde hij effectief naar Manchester. Ondertussen kon hij een Italiaans paspoort bemachtigen, waardoor hij makkelijker aan een werkvergunning kwam in Engeland en nu de keuze heeft tussen de nationale ploegen van Italië en Ivoorkust.

Quote Vanaf het eerste moment was het duidelijk dat de jongen speciaal was. Jeugdcoach Denis Cerlini

Maar naast de nodige papieren verzamelde Diallo nog amper 35 speelminuten bij Atalanta sinds oktober. De Ivoriaan gaf op de website van Manchester United aan dat dat een vreemde periode was: “Ik had gehoopt wat meer te spelen, maar dat was niet mogelijk. Maar ik blijf Atalanta eeuwig dankbaar. Ik kreeg er alle steun en het is dankzij hen dat ik hier nu sta.” Dat respect was wederzijds, vooral omdat de flankaanvaller het zelf afdwong sinds hij vanaf zijn 16de meetrainde met de A-ploeg. Sterspeler Papu Gomez, die nu bij Sevilla speelt, vergeleek hem zelfs met Lionel Messi. Sinds zijn aankomst in Engeland circuleren dan weer de namen van Samuel Eto'o en Cristiano Ronaldo.

Valse ouders

Atalanta plukte Diallo op 12-jarige leeftijd weg bij de lokale amateurclub Boca Barco. Daar had de Ivoriaan bij zijn aankomst in Italië zelf aangeklopt. “Dat was een groot geluk voor ons”, vertelde jeugdtrainer Denis Cerlini aan BBC Sport. “Vanaf het eerste moment was het duidelijk dat de jongen speciaal was. Hij was heel dapper en snel, bezat een geweldige techniek en een sterk schot, en voerde alles met grote snelheid uit.”

Cerlini legt ook nog uit dat Diallo meteen goed in de groep lag, niet in het minst omdat hij zich het Italiaans snel machtig maakte. Maar de Ivoriaan, en zijn ouders, waren tot veel meer bereid om de droom om profvoetballer te worden te realiseren. Toen Amad met zijn broer Hamed Junior Traorè, die bij Sassuolo speelt, naar Italië trok, deden ze dat met valse papieren. Twee personen gaven zich valselijk uit voor de ouders van de jonge voetballers, om zo op basis van ‘familiebanden' de jongens toegang tot het land te verschaffen.

De Italiaanse voetbalbond gaf Diallo daar vorige maand een boete van 48.000 euro voor. Maar daar zal de youngster daags na zijn eerste doelpunt voor Manchester United niet meer van wakker liggen. In het rode shirt verzamelde de winger tot nu toe 82 minuten, verspreid over drie invalbeurten in de Europa League. Man United springt voorzichtig om met het jonge talent en wil Diallo zeker niet opbranden. Maar als hij zo op de deur blijft kloppen, zal ook een Premier League-debuut niet lang op zich laten wachten.

