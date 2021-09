De miljoenenvilla in Manchester van Ronaldo, die al record te pakken heeft: zijn shirt is het snelst verkopende ooit in de Premier League

Een behandeling die alleen de échte sterren genieten. Met de privéjet ging het donderdag in de late namiddag van Faro naar Manchester, waar hij op de tarmac opgewacht werd door enkele afgevaardigden van United en een beveiligingsploeg. Zij leidden de Portugees meteen weg naar een voor hem gehuurde luxevilla op het platteland even buiten de stad. Mag er niet ontbreken: zwembad, jacuzzi en een fitnesscomplex met de laatste technologische snufjes. Het zes personen sterke securityteam houdt permanent de wacht rond het domein. (lees verder onder de foto’s)

Een dag later kon de privéjet nog eens overvliegen. Dan was het de beurt aan zijn partner Georgina Rodriguez (27) en hun vier kinderen om hun intrek te nemen in de woonst. ‘Gio’ kent het leven over het kanaal alvast. De Spaanse werkte er nog als oppas, tot ze terugkeerde naar Spanje en Ronaldo in Madrid leerde kennen. Voorbereid op menige regendag. Uit die tijd herinnert ze zich ook nog de Britse gastvrijheid. Cristiano, die wekelijkst 525.000 euro gaat opstrijken, en Georgina kijken ernaar uit hun twee zonen en dochters in Engeland verder te zien opgroeien.