De druk is even van de ketel: geplaagd Manchester United wint topper tegen zwak Liverpool, dat start met 2 op 9

De Bruyne strandt op tweede plaats in PFA Player of the Year: Salah wint meest prestigieu­ze individue­le prijs in Premier League

Geen unieke hattrick voor Kevin De Bruyne. De meest prestigieuze individuele prijs in Engeland, de PFA Player of the Year, gaat naar Liverpool-aanvaller Mo Salah. Co-topschutter en beste aangever in de Premier League. De Egyptenaar kaapte dit seizoen twee van de drie individuele prijzen weg.

9 juni