“De Bruyne zou in élk voetbaltijdperk schitteren”: buitenlandse media lyrisch over “gouden” KDB na demonstratie in titelclash

“Golden De Bruyne”. Een ‘Gouden’ Duivel siert de cover van Daily Express & Star, dat de superlatieven niet spaart voor De Bruyne. “De combinatie De Bruyne-Haaland is verwoestend, dat is al lang geen geheim meer. Maar ‘KDB’ is in déze vorm gewoon niet af te stoppen. Hij liet zelfs Guardiola versteld staan. De handen gingen ook bij hem op het hoofd na zijn tweede goal. 'Watch out’, Real Madrid (volgende tegenstander van Man City in de Champions League, red.).”

Ook Daily Mail is lyrisch voor de prestatie van De Bruyne en beloonde hem met een 9 op 10. “Hij is een City-held die in eender welk voetbaltijdperk zou schitteren. Zijn openingsgoal was het begin van Arsenals executie door een vuurpeloton. Zelfs naar City-normen was dit ongewoon briljant. Het was mannen tegen jongens. De twee posterboys van dit City, De Bruyne en Haaland, zetten de aanvallen zelf op en rondden ze ook af. Hun relatie is haast telepatisch te noemen.”

Volledig scherm © AP

De krant Mirror vond De Bruyne eveneens de grote uitblinker van City. KDB werd tot ‘star of the show’ gedoopt. “Manchester City komt op het perfecte moment in bloedvorm en daar mag het Erling Haaland en Kevin De Bruyne enorm voor bedanken. Het duo vormt een constante dreiging, De Bruyne zit nu al aan acht doelpunten in zijn laatste vier competitiewedstrijden.”

Het buitenland smulde gisterenavond mee van de prestatie van De Bruyne. Het Duitse Bild plaatst de Rode Duivel in het groot op zijn website en genoot van de “De Bruyne-show”. “Manchester City heeft nu de beste kaarten om Engels kampioen te worden. Met dank aan Kevin De Bruyne, man van de match tegen Arsenal.” Commentator Ralf Rangnick, oud-trainer van onder meer Leipzig en Manchester United, voegde daaraan toe: “Het is De Bruyne en Haaland tegen de rest van de wereld. Het voetbal dat zij brengen, is ronduit sensationeel.”

Volledig scherm Ook Bild geeft de nodige aandacht aan De Bruyne. © Bild

Zelfs in Frankrijk sierde De Bruyne de cover van de sportkrant L’Équipe, dat ook een negen op tien uitdeelt. “Zijn eerste periode van schoonheid was er al vroeg in de match, toen De Bruyne met een verrassend maar prachtig doelpunt de score opende. Nadien volgden nog een tweede goal en een assist. De kroon op het werk.”

Volledig scherm De cover van L'Équipe. © L'Équipe

Guardiola: “Connectie Haaland-De Bruyne is buitengewoon” “De connectie tussen Erling Haaland en Kevin De Bruyne is buitengewoon”, vertelde City-coach Pep Guardiola na de wedstrijd bij BT Sport. “We willen hen dan ook zo veel mogelijk samen aan de aftrap brengen. Erling zorgt altijd voor gevaar. Het is nu helemaal anders dan de voorbije seizoenen, toen we eigenlijk altijd met een valse negen speelden.” “Vooral de laatste twee maanden gaat alles enorm goed. We hebben het gevoel dat we elke wedstrijd kunnen winnen. De eerstvolgende drie duels (Fulham, West Ham en Leeds, red) zullen beslissend zijn in de titelstrijd. Als we dan kunnen brengen wat we voor ogen hebben, zullen we dicht bij de titel zijn. Deze overwinning was belangrijk, maar nog niet beslissend. Al hebben we het nu weer in eigen handen.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm De Bruyne siert de covers van de Engelse kranten. © Reuters