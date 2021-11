De Bruyne test positief op Covid-19 na terugkeer van Rode Duivels

VIDEO: Kevin De Bruyne scoort de 0-1 tegen Wales

Dinsdagavond in Wales was er nog geen vuiltje aan de lucht. In aanloop naar de match in Cardiff testte De Bruyne negatief. In Cardiff blonk hij vervolgens uit bij de Rode Duivels.

Bij de terugkeer naar Manchester kwam de koude douche. Alle spelers die in een andere bubbel zijn geweest worden bij aankomst hun club opnieuw getest. Bij De Bruyne kwam die test positief terug. Dat is ook de reden waarom hij donderdag niet op het trainingsveld stond. “Spijtig genoeg heeft Kevin positief getest, en daarom moet hij tien dagen in isolatie”, bevestigde Pep Guardiola op zijn persconferentie. Hij blijft in quarantaine tot hij een negatieve test voor kan leggen ondanks dubbele vaccinatie.

“We moeten even z’n fitness en het momentum dat hij had, vergeten. Hij heeft positief getest en moet nu weer herstellen. De mens Kevin De Bruyne is nu het belangrijkste”, reageerde Guardiola op vragen over de toestand van De Bruyne. “Er zijn nog steeds mensen die sterven aan corona. Hij was gevaccineerd, dus hij was nog meer beschermd. Hopelijk heeft hij slechts lichte symptomen. We zullen wel zien wanneer hij weer negatief test en terugkomt. We moeten nu voorzichtig zijn. Hij moet zich isoleren, en dan zal het hopelijk wel snel beter gaan.”

De komende dagen zal moeten blijken wat de gevolgen zijn voor de andere Duivels. De Bruyne vloog met zijn collega’s naar Wales, deelde ook de kleedkamer, maar keerde niet in het vliegtuig met ploegmaats, sponsors en media terug naar België. Hij reisde rechtstreeks door naar Manchester.

Volledig scherm © AFP

In België moeten mensen die volledig gevaccineerd zijn na een hoogrisicocontact in quarantaine tot ze kunnen aantonen dat ze negatief zijn. Wie niet gevaccineerd is, moet minstens zeven dagen in quarantaine.

Voor De Bruyne is de extra afwezigheid een domper. Net op het moment dat hij na een mindere seizoenstart weer zijn draai begon te vinden. Hij is niet de eerste en laatste Rode Duivel die positief test. Onder meer Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Yannick Carrasco en Eden Hazard stonden al eens aan de kant na een besmetting.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News