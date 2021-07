De Bruyne pronkt in nieuw thuistenue City, ook Kompany maakt opwachting in video met knipoog naar iconische treffer

93:20. Een cijfer dat voor velen niet al te veel belletjes doet rinkelen. Wel voor de fans van Manchester City. ‘t Is de seconde waarop Sergio Agüero in 2012 City de titel schonk. Beelden die iedere voetbalfan zich ongetwijfeld voor de geest kan halen, net als het al even legendarische commentaar van Martin Tyler: “Agüeroooooo...”. Dat moment hebben enkele huidige en oud-spelers van de Citizens nu gerecreëerd, 93:20 is verwerkt in het tenue.