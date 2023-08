De Bruyne loopt wéér hamstringblessure op, Guardiola heeft slecht nieuws voor Rode Duivels: “Hij zal tijdje out zijn”

Frustrerende start van het Premier League-seizoen voor Kevin De Bruyne. De middenvelder viel na twintig minuten uit in de openingswedstrijd tegen Burnley. Coach Pep Guardiola zei na de match dat het om dezelfde hamstringblessure gaat die hem in de Champions Leaguefinale parten speelde. De Bruyne is weer een tijd out. Hij mist zo goed als zeker de interlands in de september met de Rode Duivels. Bracht Man City hem te snel terug?

De Bruyne, met weinig speelminuten in de benen, had net een balaanname met gestrekt been gedaan, toen hij zijn hand opstak en duidelijk maakte naar de bank dat hij niet verder kon. De Bruyne trok zijn armband af en stapte met een bezorgde en vragende blik naar de kant.

Het leek op een nieuwe spierblessure en dat werd ook bevestigd door Guardiola. “Hij is helaas weer geblesseerd”, aldus de Spanjaard. “Het gaat om dezelfde blessure als in de Champions League-finale en hij zal een tijdje out zijn.”

In de Champions League-finale moest ‘KDB’ de strijd staken met een hamstringblessure. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen speelde de Rode Duivel nauwelijks — om zo niks te forceren. Maar weer dreigt dus een lange afwezigheid. De interlands in september, tegen Azerbeidzjan en Estland, lijken nu al onmogelijk.

Bij City kennen ze het genezingsproces ondertussen. Daarvoor moeten terug naar 19 april. In de kwartfinales van de Champions League, op Bayern, blesseerde KDB zich een eerste keer aan de hamstring. Een kwetsuur die het best kon helen door zes weken volledige rust, oordeelde de dokter.

Moeilijke weg

Toch koos City - treble in het achterhoofd - voor de moeilijkste weg. Met een speciaal trainingsplan, stretch- en krachtwerk, individuele sessies, behandelingen en massages stoomde de medische staf De Bruyne klaar voor de wedstrijden die ze à la carte kozen.

Het niet-risicoloze oplapwerk rendeerde toen. Hij legde Arsenal over de knie. Scoorde hij tegen Real. En ook in de FA Cupfinale drukte hij zijn stempel. De week voor hij in Istanboel naar de kant moest, was de eerste keer dat hij zich opnieuw goed voelde. De ironie. De Premier League, FA Cup en Champions Leaguetriomfen verzachtten dat lichamelijk leed. Met een beetje pijn ging hij zijn vakantie in.

Volledig scherm © AFP

U heeft de beelden ook gezien: De Bruyne heeft van zijn verlof genoten. Toch was het niet allemaal zee, alcohol en fun. Ook met de hamstring is hij bezig geweest - actief rusten en de overuren klopte hij in zijn eerste dagen op de club.

City had hem eigenlijk pas deze week terug verwacht, maar hij zat ver voor op schema. De Bruyne: “Ik ben altijd al een quick healer geweest, een snelle hersteller, dus zo verrast ben ik niet.”

Tien weken later is het op dezelfde plek weer prijs. Op zijn minst zorgwekkend, gezien er na elke scheurtje bijna altijd littekenweefsel achterblijft. Er is dus kans op een zwakkere plek in de hamstring. De Bruyne stond sinds 19 april 9 keer aan de aftrap bij City. Drie keer moest hij met een gelijkaardig hamstringletsel naar de kant.

Volledig scherm © AP