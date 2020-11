De Bruyne laat met zeldzame penaltymisser na om Man City winst te bezorgen tegen Liverpool

Wat een eerste helft in het Etihad Stadium. Een in sneltreinvaart gestart Liverpool, met Mané, Jota, Salah en Firmino in iets wat op een 4-2-4 leek, kwam verdiend op voorsprong. Walker tikte Mané in de zestien aan, Salah zette om. Manchester City moest reageren en deed dat ook. De Bruyne kroop steeds meer in de rol van regisseur en is ongetwijfeld blij met de return van Gabriel Jesus in de spits. De Braziliaan scoorde erg knap de gelijkmaker op assist van onze landgenoot. Zijn derde laatste pass in de Premier League, naast vier stuks in de Champions League.