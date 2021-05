De Bruyne klaar om derde Engelse titel te vieren: Man City virtueel kampioen na winst bij Crystal Palace

Premier LeagueVirtueel kampioen. Als Manchester United zondag verliest tegen rivaal Liverpool dan mag Manchester City zijn derde landstitel in vier jaar vieren. City’s bankzitters rolden Crystal Palace in twee minuten op. Zijn creatieve middenvelders, waaronder Kevin De Bruyne, had Guardiola niet eens nodig. Die mochten rusten, PSG indachtig.

Hij kent de routine ondertussen. Een week na de triomf in de Carabao Cup kan Kevin De Bruyne zondag vanuit zijn zetel zijn derde landstitel vieren. Een gelijkaardig scenario als in 2018, bij zijn eerste.

Sommigen zullen die zich nog herinneren. Die fameuze behind-the-scenesvideo waarbij een cameraploeg Vincent Kompany voor zijn televisie volgde, hij snel facetimede met De Bruyne en hij later in een pub in Manchester de Guinness vlot achterover kapte.

Ook nu ligt het eind van de titelstrijd in handen van rivaal Man United, dat op 13 punten volgt. Zondag rond kwart na zeven kan de Premier League anno 2020-21 helemaal gespeeld zijn. De vijfde titel in tien jaar voor Man City. City is sinds de overname door de sjeik uit Abu Dhabi, in 2008, de nieuwe grootmacht in Engeland geworden. Een project dat meer dan 1,5 miljard gekost heeft.

Volledig scherm © EPA

Een feest is er zondag niet gepland. City focust vol op de halve finales van de Champions League dinsdag tegen PSG - De Bruyne mikte op een treble met een eerste Europese triomf. Guardiola roteerde daarom duchtig op Crystal Palace. Geen De Bruyne in de basiself dus, geen Mahrez, geen Foden, geen Dias, geen Bernardo. Zijn bankzitters mochten het bewijzen, met Sergio Agüero als diepe spits. Nu ja, hij viel diep terug op het middenveld – de rol van De Bruyne als valse 9 eigenlijk.

Na een frustrerende eerste helft besliste Agüero in twee minuten de match. Net voor het uur bracht hij City op voorsprong. Erna zette hij Ferran Torres op weg naar tweede. Match gespeeld.

Bij Crystal Palace stond Benteke in de basis. Zijn grootste verwezenlijking: een grote kans gemist, een goed block uitgevoerd. Vijfentwintig minuten voor tijd kwam Mateta – niet Batshuayi - hem aflossen.

Volledig scherm © AP

Voorbij Hazard en Courtois

Batshuayi speelde sinds de jaarwisseling amper 365 minuten voor Palace – het equivalent van 6 volledige wedstrijden. Sinds half februari mocht hij slechts een keer in het veld. Na het seizoen keert de huurling terug naar Chelsea. The Blues hopen hem ook elders te slijten – ook daar is hij niet meer gewild.

Met een derde titel laat De Bruyne straks Eden Hazard en Thibaut Courtois achter zich in de ranking van spelers met de meeste Premier Leaguemedailles. Hij moet nog één Belg voor zich dulden: Vincent Kompany, die vier keer als aanvoerder de beker de lucht in mocht steken.

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.