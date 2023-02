De Bruyne kent zelden genade: onsportieve Arteta krijgt veeg uit de pan, wat later reageert ‘KDB’ ijskoud (en met grapje) op bekertje richting hoofd

Premier League De topper tussen Arsenal en Manchester City leverde ook twee opvallende momentjes op. Met Kevin De Bruyne in de hoofdrol. Want naast zijn goal en assist kwamen het ook tot twee kleine akkefietjes. Met Arsenal-trainer Mikel Arteta en met de thuisfans. In the heat of the moment .

Op een voetbalveld kent Kevin De Bruyne zelden genade. Ook niet met mensen met wie hij jaren vruchtbaar heeft samengewerkt. Ook niet met mensen die hem hoog hebben zitten.

Mikel Arteta was drie jaar lang de assistent van Pep Guardiola bij Manchester City. En een van de trainers die zich tussen 2016 en 2019 regelmatig over De Bruyne ontfermde. Samen met Guardiola kneedde hij mee de De Bruyne die we vandaag zien - de orkestmeester van Man City.

Ondertussen is Arteta al drie jaar coach van Arsenal. En wanneer een onsportieve coach voor zijn bank een bal voor de neus van De Bruyne wil wegtikken, dan speelt het temperament op. De Bruyne gaf Arteta in de topper tussen Arsenal en City in het begin van de tweede helft een flinke por omdat hij gehinderd werd om snel uit te gooien. Hij gooide er nog wat woorden achterna. In the heat of the moment. Zo gaat dat in toppers waarin veel op het spel staat - een leidersplaats in de Premier League. Dan durven potjes wel eens overkoken.

Bij zijn vervanging zag De Bruyne in minuut 88 nog een paar bekers rond zijn hoofd vliegen. Hij keek en grijnsde eens naar de daders. Geen genade. Achteraf maakte hij er grapje over op Instagram.

Op Arsenal speelde De Bruyne zeker niet zijn beste match. Niet op het niveau van de beste middenvelder ter wereld. Hij was beter zonder bal dan met. De orkestmeester vond zijn draai niet in het chaotische spel van zijn team. Van de 22 ballen die hij op het uur had geraakt, had hij er elf verspeeld. Een op twee. Een doelpunt smukte een mindere wedstrijd op. Het was de 20ste van De Bruyne tegen een topvijfploeg in de Premier League. Een op drie scoort hij in de wedstrijden die er echt toe doen. Op zijn lijstje van favoriete tegenstanders in Engeland staat Arsenal nu helemaal bovenaan. Prijken nog in zijn persoonlijke top tien: Chelsea, Liverpool, Man United en Tottenham. De Bruyne weet waar en wanneer hij de trekker moet overhalen.

Nog één en hij staat naast David Beckham op de ranglijst van all time topschutters in de Engelse topklasse. Nog twee assists en hij behoort tot de selecte club van 100.

