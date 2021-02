De Bruyne heeft individuele training hervat: comeback in het beste geval mogelijk in de Champions League

Time-out Eden Hazard op z’n best: Rode Duivel pakt uit met heerlijke actie (en goal) op training bij Real

28 december ‘t Is nog wachten op de eerste speelminuten van Eden Hazard (29) sinds de spierblessure in zijn rechterbeen. Vorige week zat hij al in de selectie voor de wedstrijd tegen Granada en woensdagavond zal hij ongetwijfeld ook van de partij zijn. Real gaat dan op bezoek bij Elche en op training toonde Hazard alvast dat hij er zin in heeft.