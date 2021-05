De Bruyne grijpt naast prijs: Engelse pers verkiest ploegmaat en ‘derde keus’ Dias tot Speler van het Jaar

Ruben Dias kwam afgelopen zomer voor een slordige 70 miljoen naar het Etihad Stadium. Pep Guardiola kreeg er achterin een inspirerende leider bij. Een serieverzamelaar van clean sheets. En zeggen dat de Portugees eigenlijk derde keus was. City had Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en Jules Koundé (Sevilla) boven Dias staan op de wenslijst. Bij toeval vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats en is hij nu van onschatbare waarde.

Geen De Bruyne dus, die het vorig jaar ook al moest afleggen tegen Jordan Henderson. Zo blijft Eden Hazard de laatste Belg die de prijs won - in 2015. Voor de PFA Player of the Year-trofee, het equivalent van onze Profvoetballer van het Jaar, maakt De Bruyne zich evenmin veel illusies. De bookmakers twijfelen aan zijn kansen. De Rode Duivel pronkte in augustus met zijn eerste grote individuele bekroning in Engeland, maar een twee op rij zoals Thierry Henry en Cristiano Ronaldo die ooit voor mekaar kregen, zit er wellicht niet in.