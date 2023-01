De Bruyne en Man City boeken nipte zege tegen Chelsea en sluipen weer wat dichter bij leider Arsenal

Nog geen twintig minuten was de wedstrijd bezig, of Potter had al twee keer noodgedwongen wissels doorgevoerd. Eerst ging Sterling op de grond zitten, niet veel later moest ook Pulisic de strijd staken. Meteen een domper voor Chelsea, al lieten ze zich niet kennen. De thuisploeg was veruit de betere ploeg in de eerste helft, mede ook omdat jongens als De Bruyne, Foden en Haaland vrijwel onzichtbaar waren. De grootste kans was voor één van die invallers: Chukwuemeka. Hij trof de paal. Aan de overkant kon Haaland zich wel een keer doorzetten, maar de bal wou niet tussen de palen.