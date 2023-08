De Bruyne en Guardiola hekelen nieuwe regels omtrent blessuretijd: “Straks zijn we morgenvroeg nog aan het voetballen”

Verandering zorgt voor commotie. Spelers en trainers laten zich horen over de nieuwe regels rond de langere blessuretijd in Engeland. Ook Kevin De Bruyne roert zich. In de Community Shield, de Engelse Supercup, scoorde Leandro Trossard in de honderd en eerste minuut de gelijkmaker. “Het slaat nergens op.”

De Bruyne maakt er wel vaker een punt van. Hij vindt dat de voetbalautoriteiten te weinig naar de spelers luisteren. Zeker als het gaat over vermoeidheid, fysiek en mentaal.

Ook in de Premier League woedt sinds afgelopen weekend een flinke discussie. De Engelse scheidsrechters hebben de instructie gekregen om meer extra tijd aan te rekenen. Studies hebben immers uitgewezen dat de bal steeds minder lang in het spel is - in de Premier League minder dan 55 minuten. Spelers proberen tijd te winnen. Doelpunten worden langer gevierd. Spelers veinzen blessures. Er zijn meer vervangingen. Er wordt veel meer tijd genomen voor vrijschoppen en corners.

Allemaal zaken die nu in rekening worden gebracht, zoals op het WK in Qatar. Daardoor zullen matchen veel langer duren. Zondag in de Community Shield, de Engelse Supercup, werd er na minuut 90 in eerste instantie acht minuten bijgeteld. Een botsing tussen Walker en Partey zorgde ervoor dat er uiteindelijk 12 minuten extra werden gespeeld. In de elfde minuut blessuretijd maakte Leandro Trossard - via het been van Akanji - de gelijkmaker. Arsenal won uiteindelijk de Supercup op strafschoppen. De Bruyne joeg een strafschop tegen de dwarsligger.

Steun van Varane

En dat zorgde voor frustraties bij City. Bij zijn trainer Pep Guardiola: “Stel je voor dat ze bij een 4-3 voor elk doelpunt 45 seconden bijtellen. Dan zijn we morgenvroeg om 8u nog aan het voetballen.”

Volledig scherm De Bruyne miste een strafschop, waardoor Arsenal de Supercup uiteindelijk won © REUTERS

Zijn aanvoerder, Kevin De Bruyne, gaf daarna eveneens ongezouten zijn mening: “Ik veronderstel dat we nu elke match een kwartier langer op het veld zullen staan. En dat zegt eigenlijk alles. Wij spraken met de spelers van Arsenal. Zij willen het niet. Zelfs de scheidsrechters niet. Maar het is een nieuwe regel en het is wat het is. In deze match duurde de eerste helft al drie minuten langer.”

“Wat moet dat niet zijn als je tegen een kleine ploeg speelt die constant tijd probeert te rekken. Tegen Arsenal speelde we 12 tot 14 minuten langer. Ik zie sommige matchen uitlopen met 20 tot 25 minuten. En ik zeg dit niet omdat we een doelpunt slikten. We spelen volgende week woensdag de Europese Supercup tegen Sevilla in Griekenland. Met misschien 15-20 minuten extra tijd. En dan op zaterdag opnieuw. Dat zijn twee extra verlengingen. We zullen zien hoe het in zijn werk gaat, maar het slaat nergens op.”

Ook Man Unitedverdediger Rafa Varane uitte zijn ongenoegen op Twitter. “Vorige week hadden me een meeting met de FA (Engelse voetbalbond, red). Trainers en spelers gooien hun bezigheden al jaren op tafel. Dat er nu al verschillende jaren te veel matchen worden gespeeld. De kalender zit overvol. Ze flirten met een gevaarlijke limiet, zowel fysiek als mentaal. Ondanks die feedback gaan we dit seizoen nog langere wedstrijden spelen, met meer intensiteit en mogen we nog minder emoties tonen. Waarom worden we niet gehoord?”

Volledig scherm © Photo News