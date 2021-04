De Bruyne als trendsetter? Ook ploegmaat Sterling laat nu makelaar achterwege bij contractonderhandelingen

Premier LeagueEen nieuwe trend lijkt ingezet. Kevin De Bruyne ging deze week op z’n eentje aan tafel zitten met technisch directeur Txiki Begiristain. De inzet? Een nieuw contract. Ook Raheem Sterling (26), ploegmaat van De Bruyne bij Manchester City, is nu zonder makelaar de onderhandelingen opgestart. Niet even straf als onze landgenoot, want Sterling laat de gesprekken nog verlopen via zijn eigen agentschap.

Een schakel minder in het proces. Geen voetbalmakelaar die het onderste uit de kan probeert te halen, voor zijn speler én zichzelf. Gewoon een onderonsje tussen speler en club. In dit geval tussen Raheem Sterling en Manchester City. Of toch bijna.

Eind vorig jaar nam Sterling afscheid van z’n makelaar. De aanvaller heeft met ‘16ninetytwo Sports Management Limited’ nu een eigen voetbalagentschap opgericht. Onder de naam van Nadine Clarke weliswaar, de moeder van Sterling. Het is verboden voor spelers om zélf als tussenpersoon te fungeren. Zo schakelt hij de macht van de makelaar uit, en blijft alleen z'n eigen firma als tussenstation over.

Inspiratie bij De Bruyne?

Aan het einde van dit seizoen wil Sterling dus zelf gaan onderhandelen met de Citizens. Zonder hulp van een makelaar. Hij bepaalt zelf de voorwaarden, zijn eigen firma doet de rest. De advocaten van Northridge Law zullen hem adviseren waar nodig. Sterling heeft nog een contract van twee jaar lopen in Manchester.

De Engelsman is niet de eerste die het heft in eigen handen neemt. Eerder deze week mocht ook ploegmaat Kevin De Bruyne de hand schudden op een verbeterd contract waar hij zelf voor rond tafel was gaan zitten met City. Meer dan 18 miljoen euro bruto per jaar. En nog straffer dan wat Sterling doet, want onze landgenoot had geen nood aan een firma om de zaak te beklinken. Nog meer open kaart, nog meer van man tot man. Een ongewone situatie op het allerhoogste niveau van het voetbal.

De laatste weken met Sterling geregeld de duimen leggen in de concurrentiestrijd met Phil Foden en Riyad Mahrez bij Manchester City. In de Champions League tegen Borussia Dortmund kwam de flankspeler zelfs niet van de bank. Dit seizoen scoorde hij 9 keer voor de Citizens in 26 wedstrijden, voorlopig de helft van wat hem de vorige jaren lukte.

Volledig scherm Raheem Sterling (L) en Kevin De Bruyne (R). © EPA