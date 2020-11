De beste fratsen van The Special One: “Wanneer Mourinho wint, is niemand nog veilig”

Premier LeagueZijn ‘mojo’ lijkt terug. Humor tussen de humeurigheid. José Mourinho is na een jaar bij Tottenham eindelijk weer relevant. In de kopgroep in de Premier League, kopiemachine, verhalenproducer en influencer op Instagram. Ieder in zijn buurt kijkt best achterom. Water, eikels en ballonnen: een grappenmaker loert. Onze Man in Engeland, die al zes jaar wekelijks met hem te maken heeft, gunt een blik achter de schermen in kamp-Mourinho. The Special One zoals enkel een select groepje hem te zien krijgt.