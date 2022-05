De allerbeste in de Premier League: Kevin De Bruyne haalt het van Mo Salah in strijd om Speler van het Jaar

Op de erelijst volgt De Bruyne zijn Man City-ploeggenoot Ruben Dias op. Voor KDB is het al de tweede keer dat hij met de prijs aan de haal gaat. Ook in het seizoen 2019-2020 won onze landgenoot de prestigieuze trofee. In het verleden werd ook Vincent Kompany (2012) en Eden Hazard (2015) verkozen tot Premier League Speler van het Seizoen.

Die andere individuele prijs, die van de FWA (Football Writers’ Association, de journalisten) ging recent wel naar Salah. De Bruyne werd tweede. Daarvoor moesten de stemmen eerder ingediend worden, wat in het nadeel van De Bruyne speelde. Hij kwam pas onder stoom in de tweede seizoenshelft, nadat hij in 2021 nog de naweeën ondervond van een op het EK opgelopen enkelblessure.

Zeker de voorbije weken schurkt De Bruyne dicht tegen zijn absolute topvorm, met onder anderen een goal in de voor de titel beslissende topper tegen Liverpool (2-2) en vier doelpunten in een 1-5-zege op het veld van Wolverhampton. Meer goals (15 in de Premier League, 19 in totaal) dan assists (7 in de PL, 13 in totaal) en zowaar clubtopschutter. Op Transfermarkt wordt zijn marktwaarde op 90 miljoen euro geschat. Alleen in de Champions League ging het - weer - mis, ondanks dat De Bruyne al snel scoorde in de heenmatch van de halve finale tegen Real.