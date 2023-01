‘David’s Great Escape’: Beckham ziet zoon Romeo debuteren voor Brentford B, waarna hij zich via hek uit de voeten maakt

Naar het einde van de match toe en na de selfiejager te veel, had David Beckham er genoeg van. Via een houten hek en enkele stekelige struiken verliet hij Park View Road. Maar het debuut van zijn zoon Romeo (20) voor Brentford B, had hij wel gezien.

Een regenachtige dinsdagavond in de West-Londense wijk Brentford. Wedstrijd in de tweede ronde van zowaar de London Senior Cup, tussen de B-ploeg van Brentford (Premier League) en amateurclub Erith & Belvedere, ploeg die uitkomt in de negende klasse van het Engelse voetbal. Op het veld bij Brentford B, als invaller in de tweede helft: Romeo Beckham (20). Langs de zijlijn: papa David (47). Haast continu lastiggevallen voor onder andere selfies door de schare supporters - met 554 waren ze - in zijn buurt. Tot de Engelse superster er genoeg van had en zich op onconventionele wijze een weg richting vrijheid baande. David’s Great Escape bleek nog een succes ook: niemand die hem achteraf nog gezien heeft.

Het was een opmerkelijke transfer vorig week: Romeo Beckham van de tweede ploeg van Inter Miami, club waarvan David voorzitter is, naar de reserven van Brentford. De aanvallende rechtermiddenvelder tekende er tot het einde van het seizoen, nadat het seizoen in de MLS erop zat. In de hoop indruk te maken op Thomas Frank, de Deense hoofdcoach van de ‘Bees’. Romeo: “Ik ben erg fier en blij om hier te zijn en ben benieuwd wat ik kan bijbrengen. De ploeg telt heel wat goeie spelers, die me beter zullen maken en als club groeit Brentford gestaag.”

Romeo Beckham speelde in zijn vroegere jeugdjaren net als broers Brooklyn en Cruz voor Arsenal, tot hij in 2015 vrijgegeven werd door de jeugdacademie van de ‘Gunners’. Romeo concentreerde zich op tennis en kreeg zelfs training van Djokovic, tot hij in 2020 weer voor voetbal koos. Het tennisterrein dat de Beckhams in hun thuishaven hadden laten aanleggen, werd vervangen door een voetbalveldje. Een jaar later sloot hij zich aan bij Fort Lauderdale FC, satellietclub van Inter Miami uit de Amerikaanse derde klasse die sinds vorig jaar Inter Miami II heet. Daarvoor debuteerde hij in september 2021, in een ploeg met ook Harvey Neville, de zoon van Phil en ook gewezen speler van Manchester United. Voor Inter Miami speelde hij alleen in oefenduels.

Brentford B won met 3-2 van Erith. Romeo scoorde niet, maar had naar verluidt wel zijn aandeel in de zege. Hopelijk voor hem heeft zijn papa dat nog gezien.

