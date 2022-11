David Beckham aast op rol bij overname Man United, computerreus Apple genoemd bij kransje kandidaat-kopers

Potentiële kandidaat-overnemers zullen wel diep in de zakken moeten tasten voor een van de meest roemrijke voetbalclubs ter wereld. De Amerikaanse eigenaarsfamilie-Glazer liet weten meerdere strategische opties voor Man United te bekijken, de club bevestigde al te koop te staan. Volgens ‘The Daily Telegraph’ plakt Glazer er wel een prijskaartje van circa 8 miljard euro op. Financiële analisten schatte dat bedrag te hoog in. De club leed vorig jaar nog 132 miljoen euro nettoverlies en zou maar de helft waard zijn.

De Britse krant ‘The Financial Times’ maakte bekend dat iemand minder dan David Beckham open staat om kandidaat-kopers bij te staan in de onderhandelingen met Man. United om zo de kansen op een overname te vergroten. Sir Jim Ratcliffe, de miljardair-eigenaar van petrochemiegroep Ineos zou tot de grootste kanshebbers behoren. Hij is al jaren fan van Manchester United en ligt ook goed bij de fans. Ratcliffe, die in Frankrijk ook OGC Nice bezit, heeft een geschat vermogen van dertien miljard euro.

Volledig scherm Manchester United is een van de meest roemrijke voetbalclubs ter wereld, het prijskaartje van een overname is navenant. © AP

Andere potentiële kopers zijn onder meer het private equity-paar Josh Harris en David Blitzer, en een groep onder leiding van basketbalmagnaten Stephen Pagliuca en Larry Tanenbaum die eerder ook Chelsea in het vizier hadden. Maar ook de Amerikaanse computerreus Apple zou volgens ‘The Daily Star’ in de running zijn, en daar een slordige 6,7 miljard euro op tafel voor willen leggen. Eerder hadden de nieuwe CEO van Twitter, Elon Musk, en de Ierse MMA-vechter Conor McGregor via sociale media interesse laten blijken, al wat het ‘serieux’ daarvan moeilijk in te schatten.

Beckham zelf heeft niet de financiële middelen om Manchester United over te nemen. Maar dankzij zijn lange geschiedenis als speler bij de club en zijn affiniteit kan hij een rol van betekenis speler bij elk investeringsconsortium, klinkt het. In het huidige topvoetbal is hij mede-eigenaar van de Major League Soccer-franchise Inter Miami CF. Bij het WK voetbal vervult hij de rol van een van de ambassadeurs van Qatar.

Bij Manchester United speelde Beckham tussen 1992 en 2003. Hij won er zes landstitels en de Champions League (1999), en lukte 83 goals in 372 duels. In mei dit jaar zei Beckham in een interview met Sky Sports dat “er veranderingen moeten plaatsvinden bij de club.” De laatste titel in de Premier League dateert al van 2013. “Maar er zijn niet veel teams die hebben meegemaakt wat ze de afgelopen jaren hebben meegemaakt en nog steeds hun stadion vullen”, aldus Beckham.

Volledig scherm Sir Jim Ratcliffe van petrochemiereus zou een van de kandidaat overnemers zijn. Gaat hij een beroep doen op de diensten van David Beckham? © Photo News