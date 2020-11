Daar is Cavani! Uruguayaanse cultspits (33) bezorgt Man Utd met assist en twee late goals nog de winst

Premier League Net nu hij weer vertrokken was bij Tottenham: Alderwei­reld wellicht weken out

23 november Een scheurtje in de liesstreek wellicht. Scans moeten de eerste diagnose bevestigen, maar de medische staf van Tottenham heeft weinig hoop. De trainer evenmin. Toby Alderweireld staat naar alle waarschijnlijkheid meerdere weken aan de kant. “Eentje voor de lange termijn”, zei José Mourinho meteen. Optimisme is er niet. Elke kwetsuur komt ongelegen, maar nog meer bij Alderweireld. Net nu hij weer vertrokken was bij Tottenham, rolt hij de dobbelsteen opnieuw en mag hij weer naar start. De voorbije weken was hij opnieuw naar zijn topniveau gegroeid. Samengevat in zijn prestatie tegen Man City, tot hij geblesseerd moest gaan zitten in het slot. “Een vermoeidheidsblessure”, aldus zijn trainer. Naast Dier was Alderweireld een van de bouwstenen in de stabiele defensie van Spurs. In de eerste weken was de Duivel nochtans bankzitter in de belangrijke matchen, maar hij knokte zich opnieuw in de gratie. Kop naar beneden en hard werken. Opgeven doet hij niet snel.