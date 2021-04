Crystal Palace gaat ondanks doelpunt van Benteke kansloos onderuit tegen Chelsea

De eindspurt in de Premier League is zo stilaan ingezet. Chelsea kon na de zege van Liverpool eerder vandaag maar best punten pakken om toch minstens een dag extra in de top 4 te blijven.

Chelsea maakte op Crystal Palace een droomstart, dat is wel het minste dat je kan zeggen. Een schot van Mount waaide nog de lege tribunes in, maar dat bleek slechts uitstel. Eze speelde de bal aan de rand van de 16 kwijt. Havertz kreeg een zee van tijd om met zijn linker de score te openen. Een minuutje later was de wedstrijd al beslist. Na een vlotte aanval over meerdere stations jaagde Pulisic de 0-2 al in het dak van het doel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Crystal Palace wist van geen hout pijlen maken. Sterker nog: de ploeg van Benteke was de speelbal van Chelsea. Havertz zette handig Van Aanholt in de wind, maar kon net niet genoeg afdrukken om het licht na amper 20 minuutjes helemaal uit te doen.

Op het halfuur was het zover. Zouma mocht eenvoudig de 0-3 tegen touwen knikken. De wedstrijd was al afgelopen nog voor die begonnen was. De score had nog hoger kunnen oplopen voor de rust, maar Van Aanholt haalde de kopbal van Rüdiger van de lijn. De bezoekers losten het gaspedaal en speelden zich rustig naar de pauze.

Volledig scherm © EPA

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde. Chelsea besefte dat het gewonnen spel had en wachtte rustig af. Chilwell trapte ruim naast. Havertz kreeg zijn kopbal niet tussen de palen. Christian Benteke en Crystal Palace kregen nog steeds geen voet aan de grond.

Het kwam dan ook als een verrassing dat Benteke de 1-3 kon scoren. Het 7de doelpunt in 12 matchen tegen Chelsea. Het bleek niet veel meer dan een korte opflakkering. 10 minuten voor tijd trapte Pulisic zonder problemen de 1-4 tegen de netten en legde daarmee de eindstand vast.

Chelsea blijft met deze overwinning op de 4de plaats staan in het klassement met 54 punten. De eerste achtervolgers zijn Liverpool (52) en West Ham (52), dat morgen nog in actie komt tegen het Leicester van Youri Tielemans en Timothy Castagne.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Speel mee met de Gouden 11 en win fantastische prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.