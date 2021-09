Cristiano Ronaldo kijkt uit naar rentree bij Man United: “Ik zal hier de komende vier of vijf jaar groots zijn”

Premier LeagueCristiano Ronaldo is nu echt terug bij Manchester United. Deze week trainde hij al een eerste keer mee , gisteren ondertekende hij zijn contract in het bijzijn van coach Ole Gunnar Solskjaer en blikte hij – blakend van ambitie en vertrouwen – vooruit op zijn tweede hoofdstuk in Engeland: “Ik ben hier niet op vakantie, maar om te winnen.”

Door de interlandbreak moest Manchester United nog even wachten op Cristiano Ronaldo, en vice versa. Maar nu is CR7 klaar om dit weekend zijn grote comeback te maken op Old Trafford, waar hij gisteren al een eerste keer opnieuw het veld betrad in een rood shirt. De Portugees traint sinds het begin van de week mee bij Man United en hoopt morgen meteen zijn wederoptreden te vieren. “Ik ga druk zetten op Ole om te mogen starten”, grapte hij bij MUTV.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In datzelfde gesprek met de clubmedia deed Ronaldo ook zijn torenhoge ambities uit de doeken: “Ik ben hier niet op vakantie. Ik wil opnieuw winnen. Het is een goede kans voor mezelf, voor de supporters en voor de club om een stap vooruit te zetten. Ik ben er klaar voor en ik denk dat ik hier de komende drie of vier jaar groots zal zijn.”

Ronaldo, die tussen 2003 en 2009 al naam en faam maakte bij Manchester United, legde ook de bedenkingen van criticasters over zijn leeftijd naast zich neer. “Voordat mensen over leeftijd spreken, moeten ze begrijpen dat ik anders ben dan de rest van de mensen”, aldus de 36-jarige Portugees. “Dat laat ik jaar na jaar zien en zal nu niet anders zijn. Ik weet 100 procent zeker dat ik het goed zal doen met mijn teamgenoten.”

Volledig scherm Ole Gunnar Solskjaer en Cristiano Ronaldo. © Manchester United

De kans is reëel dat Ronaldo morgen in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United zijn comeback bij Manchester United maakt. Het deed CR7 terugdenken aan de nervositeit die hij destijds voor zijn debuut in 2003 voelde: “Natuurlijk zal ik zaterdag nerveus zijn, maar ik ben volwassener, heb meer ervaring en zal voorbereid zijn.” Dat ook de fans reikhalzend uitkijken naar de terugkeer van de Portugees, bleek tijdens de vorige competitiewedstrijd in Wolverhampton al toen er ‘Viva Ronaldo’ uit het bezoekersvak klonk. Een kreet die vanaf morgen ook ongetwijfeld regelmatig van de tribunes van Old Trafford zal rollen.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo tijdens zijn eerste passage bij Manchester United met Ole Gunnar Solskjaer, nu zijn hoofdcoach. © AFP