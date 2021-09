Cristiano Ronaldo geeft eerste interview sinds nostalgische transfer naar United: “Sir Alex Ferguson gaf doorslag om hier te tekenen”

De doorslaggevende reden om voor United te kiezen was ex-trainer Sir Alex Ferguson. De Schot was maar liefst 26 jaar coach bij de ‘Red Devils’ en was een vaderfiguur voor Ronaldo toen hij op jonge leeftijd aankwam. “Toen ik op 18 jaar tekende voor Manchester, was Sir Alex de belangrijkste reden. Ik herinner dat we tegen Manchester speelden met Sporting. Hij is als een vader voor me in het voetbal. Hij heeft me veel geholpen en geleerd. We spreken elkaar nog veel, en hij is een geweldig persoon. Hij is ook nu weer de belangrijkste factor om hier terug te keren.”