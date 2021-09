Cristiano Ronaldo drie jaar lang voor 288.000 euro opgelicht

Ronaldo had de 53-jarige reisagent enkele documenten toevertrouwd, zo schrijft het Portugese Jornal de Notícias. Dit was tussen 2007 en 2010, toen Ronaldo nog voor Manchester United en Real Madrid speelde. De reisagent gebruikte creditcards en wachtwoorden van Ronaldo om geld over te maken voor zo'n tweehonderd reizen die Ronaldo nooit had gemaakt. In totaal werd er zo'n 288.000 euro overgemaakt voor niet-gemaakte reizen.

De fraude kwam aan het licht toen de creditcard van Ronaldo was verlopen, maar toen waren onder anderen Jorge Mendes en Nani ook al het slachtoffer geworden van de misdaden van de reisagent. Ook Nani speelde in die periode voor de Mancunians. Nu komt hij uit in de MLS voor Orlando City. In totaal werd er zo'n 350.000 euro gestolen, een bedrag dat uiteindelijk werd vergoed door het reisbureau waarvoor de reisagent werkte.

In 2017 werd de vrouw al veroordeeld door de rechtbank in Porto en ze is nu al vier jaar voorwaardelijk vrij. Ze moet het bedrag nog wel afbetalen bij haar voormalige werkgever.

Volledig scherm Ronaldo gisteren alweer trefzeker voor Man United in het London Stadium van West Ham. © Action Images via Reuters

Volledig scherm © REUTERS