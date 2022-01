Cristiano Ronaldo (36) laat zijn in zijn kaarten kijken en wil blijven voetballen tot zijn 42ste: "Genetisch voel ik me dertig jaar”

Premier LeagueOverschrijdt hij straks de kaap van de 1.000 goals? Nog 197 te gaan. “Genetisch voel ik me dertig jaar”. In een interview met ESPN Brazilië zegt Cristiano Ronaldo (36) dat hij nog graag wil blijven voetballen tot zijn 42ste en noemt hij ook zijn twee idolen als kleine jongen.

Hij sukkelt momenteel met de dij. Cristiano Ronaldo verliet donderdag de training bij Man United met nieuwe dijproblemen. Reden waarom hij zaterdag ontbrak tegen Aston Villa (2-2 gelijkspel). Vorige maandag moest hij in de FA Cup ook passen met een heupprobleem.

Kleine kwaaltjes, geen verontrustende problemen. “Ik voel dat ik nog niet aan het einde van mijn levensduur zit als voetballer”, zegt Ronaldo in één van de vele interviews die hij afgelopen week deed met de rechtenhouders van de Premier League. “Dat maakt me geregeld blij en zorgt ervoor dat ik op hoog niveau kan blijven voetballen. Genetisch gesproken ga ik niet zeggen dat ik me 25 voel, laat ons niet overdrijven. Maar wel alsof ik dertig ben.”

“Mijn lichaam en geest krijgen de hoogste prioriteit. Voetbal is ook zo’n specifieke sport, je kan me niet vergelijken met bijvoorbeeld football-legende Tom Brady (43) of tennisheld Roger Federer (40). Mijn geheim? Je moet de intelligentie hebben om je aan steeds veranderende situaties aan te passen. En ik heb ervaring natuurlijk. Ik ken mijn lichaam. Ik weet wat ik kan en wat niet mogelijk is.”

“Mijn lichaam kan ik ook pushen als ik echt wil”, vervolgt Ronaldo. “Dat is niet zo’n probleem. Het mentale aspect, dat is het allerzwaarst. De top bereiken is één ding, er ook zo lang blijven is iets anders. Die levensduur en dat mentale, dat fascineert me de laatste tijd echt. Ik heb er me recent echt in verdiept en over gestudeerd. Om klaar te zijn om weer rechtop te veren als ik val. Mijn dagelijkse doel is om plezier te hebben in het voetbal, te genieten van het moment. Als ik dat kan blijven doen, zie ik me echt nog wel voetballen tot mijn 42ste. Ik ben er wel fier op hoor, wanneer ze zeggen dat Ronaldo zelfs op z’n 36ste nog steeds de speler van weleer is.”

Ronaldo en Ronaldinho

ESPN Brazilië wilde weten naar welke voetballers Ronaldo vroeger opkeek. “Ik hou niet van vergelijkingen”, aldus Ronaldo. Om dan zijn Braziliaanse naamgenoot Ronaldo en diens landgenoot Ronaldinho te vernoemen. “Dan zeg ik liever dat die twee hun ‘legacy’ (een erfenis, nvdr) hebben achtergelaten. Zij hebben gezorgd voor een schitterend hoofdstuk in de voetbalgeschiedenis. Het zijn idolen voor velen, ook voor mij toen ik klein was. Wie de beste van de twee is, kan ik niet zeggen. (lacht) Wel dat ik al meer individuele trofeeën gewonnen heb dan zij. Al ontbreekt mij een Wereldbeker.”

Met Brazilië triomfeerden Ronaldo en Ronaldinho op het WK in Japan en Zuid-Korea in 2002. Op internationaal niveau, waar hij sinds vorig jaar topschutter aller tijden is, moet CR7 het stellen met een EK (2016) en een Nations League (2019). En het is nog maar de vraag of Portugal er eind dit jaar zal bij zijn in Qatar. Een mogelijk heel lastig barregeduel tegen Italië wacht. Op clubniveau won hij vijf keer de Champions League, drie keer de Premier League, twee keer La Liga en twee keer de Serie A, naast nog een resem nationale bekers.

En bij Man United mag hij dan nog niet geslaagd zijn om een sportief zieke club te transformeren, met 14 goals in alle competities galmt er toch geregeld een ‘Siuuu’ door Old Trafford. En die hoeft niet te verstommen.

Ondertussen blijft zijn team wel de ene na de andere ontgoocheling opstapelen. United volgt in de Premier League op 24 punten van het ongenaakbare Manchester City, met Kevin De Bruyne.

