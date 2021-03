City versus United: bevestigt ploeg De Bruyne de machtswissel ook in de Manchester Derby?

Premier LeagueManchester City zit al maandenlang in bloedvorm en is op weg naar de landstitel. Daarvoor moet het wel voorbij stadsgenoot United. De Red Devils moesten de afgelopen jaren vooral toekijken hoe City de ene na de andere prijs pakte.

De Manchester Derby won de jongste decennium enorm aan belang. Manchester kleurde lange tijd in het rood van United, maar de jongste jaren werden de successen aan de blauwe kant van Manchester gevierd. Vreemd genoeg is United niet altijd dé club van Manchester geweest. Het was immers City dat als eerste club in de stad een titel pakte. De Citizens wonnen een FA Cup in 1904. United moest geduld oefenen tot het jaar 1909.

De eerste Manchester Derby werd gespeeld in 1881. St. Marks (City) ontving Newton Heath (United). De wedstrijd eindigde op 0-3 voor het latere United. Volgens de overlevering bleek dit een aangenaam potje voetbal. Er was echter geen sprake van enige rivaliteit tussen beide clubs. Dat is nu wel anders. Sinds die dag in 1881 werden er in de competitie nog 163 derby's gespeeld. United trok 63 keer het laken naar zich toe. City nam 47 keer de volle buit. Daarnaast eindigden 52 confrontaties onbeslist.

United speelde doorheen zijn geschiedenis een gigantisch aantal prijzen bij elkaar. City werd pas sinds de intrede van Sheikh Mansour succesvol. Dat hoeft niet te verwonderen. De Citizens zakten geregeld weg uit de hoogste klasse. United bleef altijd min of meer stabiel.

Je zou denken dat City ook in de onderlinge confrontaties de bovenhand nam. Niks blijkt echter minder waar. Ondanks de oliedollars blijft United een licht overwicht houden. Sinds de overname van City speelde het 25 keer tegen United in de Premier League. De ‘Red Devils’ wonnen 11 keer. City was 10 keer de betere. Rest ons nog 4 gelijke spelen.

Opvallend statistiekje: sinds de invoering van de Premier League in 1992 vielen er ‘slechts’ 8 rode kaarten in een wedstrijd tussen City en United. Nog opvallender: amper eentje daarvan was voor een speler van City. De twijfelachtige eer was aan Bernardo Corradi. Hij mocht vroegtijdig gaan douchen terwijl zijn ploegmakkers met 3-1 onderuit gingen op Old Trafford in 2006.

Ook toen was Ryan Giggs er al bij. De Welshman speelde 36 keer tegen City. En ook de topschutter bracht het grootste deel van zijn carrière op Old Trafford door. Wayne Rooney is topschutter in de derby met 11 treffers.

De cijfers geven een hoop stof tot nadenken. Feit is dat de wedstrijd nog altijd gespeeld moet worden. City en United staan op dit moment op plaatsen één en twee. Het verschil tussen de rivalen bedraagt 14 punten. Zet City zijn zegereeks verder of is United toch spelbreker van dienst? Het antwoord vanavond na de wedstrijd.

