City na flitsende eerste helft snel klaar met Brighton, De Bruyne doet kwartiertje mee

Op dertig minuten tijd lag Brighton uitgeteld tegen het gras: 0-3. Eerst hielp doelman Sanchez een handje bij de openingsgoal: Silva pikte na weifelend keepen op, Gündogan werkte af. Een aalvlugge counter later stond het 0-2 via Foden, die drie minuten later een schot van Jesus tegen de netten devieerde. Match dan al gespeeld.