City na flitsende eerste helft snel klaar met Brighton, De Bruyne doet kwartiertje mee en toont zich

Delen per e-mail

Op dertig minuten tijd lag Brighton uitgeteld tegen het gras: 0-3. Eerst hielp doelman Sanchez een handje bij de openingsgoal: Silva pikte na weifelend keepen op, Gündogan werkte af. Een aalvlugge counter later stond het 0-2 via Foden, die drie minuten later een schot van Jesus tegen de netten devieerde. Match dan al gespeeld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De schade voor de thuisploeg kon nog groter zijn, maar Sanchez beperkte de averij terwijl een kans voor Jesus van de lijn werd geveegd. En Brighton? Dat dreigde één keer, Ederson klemde op een poging van March. Trossard - een hele match tussen de lijnen - had het met heel Brighton knap lastig tegen de wervelwind.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na rust een ander spelbeeld. Brighton én City toonden een ander gelaat. De ene wilde er nog wat van maken, de andere liet (gewild?) lopen. Met ook een kwiekere Trossard. Tweemaal botste hij echter op Ederson. De thuisploeg bleef zoeken naar de eerredder en vond die ook op penalty. Ederson tikte Mwepu aan, Mac Allister trapte de strafschop binnen.

De Bruyne had inmiddels zijn invalbeurt gemaakt. Dertien minuten meedoen - Guardiola wil niet te veel risico’s nemen met zijn enkel. ‘KDB’ toonde zich. Met vier acties creëerde hij meer kansen in zijn korte invalbeurt dan elke andere speler op het veld. In het slot schoot Riyad Mahrez nog de 1-4 op het bord.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

City blijft dankzij de ruime overwinning met 20 punten in het spoor van leider Chelsea (22 ptn), dat zelf de vloer aanveegde met hekkensluiter Norwich (7-0), zonder de geblesseerde Romelu Lukaku. Liverpool kan opnieuw over City naar de tweede plaats wippen als het morgen de beladen partij op bezoek bij Manchester United en Cristiano Ronaldo naar zijn hand zet.

‘We’re with you, Guido’

Tijdens de opwarming droegen de City-spelers een shirt met ‘we’re with you, Guido’ op. Guido De Pauw, een 63-jarige City-fan, werd dinsdagavond zwaar toegetakeld na de match tegen Club Brugge. Hij ligt nog in coma.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Manchester City's Belgian midfielder Kevin De Bruyne (L) greets Brighton's English midfielder Adam Lallana (R) at the end of the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Manchester City at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on October 23, 2021. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / © AFP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Kevin De Bruyne voor de wedstrijd. © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.