Chelsea loopt tegen pijnlijke nederlaag aan tegen West Ham, Lukaku weer invaller

Premier League‘Off the pace’ luidt een uitdrukking in het Engels. Leider Chelsea struikelde bij het energieke West Ham, nog altijd vierde in de Premier League. Lukaku viel aan de rust in, maar maakte amper indruk. Ritmetekort.

Nul minuten tegen Juventus. Acht minuten tegen Man United. Eenentwintig tegen Watford. Vijfenveertig als invaller tegen West Ham United.

Na een maand blessureleed moet ‘Big Rom’ knokken voor zijn plaats. Aan de rust viel hij in voor de geblesseerde Havertz, maar in die helft op West Ham bewees waarom coach Thomas Tuchel hem nog niet aan de aftrap wil zetten.

De uitleg van zijn trainer voor de match voorspelde wat komen zou: “Er zit zo’n hoge intensiteit in de wedstrijden. Ik weet dat Romelu aan het pushen is. Hij is ongeduldig - dat is de aard van het beestje. Maar er is een groot verschil tussen klaar zijn om te trainen en wedstrijdfitheid. En dan is er nog klaar zijn voor de Premier League. We moeten rustig opbouwen. En hij moet geduld hebben.”

Tijdens zijn afwezigheid heeft Chelsea de Rode Duivel niet echt gemist. Er zat meer flow in het spel, minder voorspelbaarheid. Na vier maanden heeft de ploeg zich nog niet aan zijn spits aangepast. Het is niets nieuws bij Chelsea - het nummer 9 is er zwaar om dragen. Na een uitstekende start met vier goals in vier matchen is ‘Big Rom’ stilgevallen. Dat was al voor de enkelblessure die hem helemaal uit zijn ritme sloeg.

Off the pace.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Vanaf de bank zag Lukaku Chelsea wel op voorsprong klimmen - een perfect geplaatste kopbal van Thiago Silva. Maar niet veel later schoten de Blues zichzelf in de voet. Jorginho speelde onnodig terug op Mendy en die verwerkte de bal zeer matig. Hij maaide de doorjagende Bowen onderuit en Lanzini trof raak vanaf de stip. Pijnlijk, maar Chelsea haalde de rust toch nog met een voorsprong. Mount zorgde met een geweldige trap in één tijd voor gejuich in het uitvak.

Lukaku holde en knokte tegen de kleerkasten achterin bij West Ham, maar de goal viel... opnieuw aan de overkant. Bowen zette zich gretig door en nam Mendy te grazen met een flinke pegel met z’n linker. Geen ploeg scoorde dit seizoen eerder twee keer tegen Chelsea in de Premier League.

En de Hammers kwamen meteen nadien al heel dicht bij een derde, maar Bowen kon de voorzet van Antonio net niet in doel glijden. Er was nadien nog een kopballetje van Lukaku, maar de bal ging over. We leken op weg naar een gelijkspel, maar in het slot dwarrelde een mislukte voorzet van Masuaku nog in doel: 3-2. Wint Man City later vandaag, dan staan de Blues niet langer op kop.

Volledig scherm © REUTERS

De goals:

