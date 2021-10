Chelsea heeft Lukaku niet nodig om brandhout te maken van Norwich

Premier League Reanimatie op de tribune: Newcastle Uni­ted-Tottenham halfuur stilgelegd, toestand van fan stabiel

17 oktober De wedstrijd tussen Newcastle United en Tottenham Hotspur (2-3 eindstand) is een halfuur stilgelegd. Een supporter van de thuisclub kreeg plots hartproblemen en moest in de volle tribunes gereanimeerd worden. Na een halfuur werd duidelijk dat hij nog in leven was en kon de man naar het ziekenhuis afgevoerd, waarna de wedstrijd werd hervat. Newcastle laat weten dat de toestand van de man stabiel is.