Chelsea heeft Lukaku niet nodig om brandhout te maken van Norwich - Benteke scoort én ziet winning goal in rook opgaan

Premier LeagueOok zonder de geblesseerde Romelu Lukaku heeft Chelsea makkelijk afgerekend met Norwich. De Blues haalden het in eigen huis met zware 7-0-cijfers. Mason Mount was de grote man met drie goals.

Chelsea won woensdag in de Champions League met 4-0 van Malmö, maar zag tijdens die wedstrijd wel Romelu Lukaku uitvallen met een enkelblessure. Hoelang de spits uit zal zijn is nog steeds niet echt duidelijk, maar tegen Norwich moest Chelsea het alvast zonder de Rode Duivel redden. Dat zou al bij al geen probleem mogen zijn, want na acht speeldagen stond Norwich troosteloos laatste met 2 op 24.

Van bij de eerste minuut was het dan ook duidelijk dat de thuisploeg een paar maatjes te groot was. Chelsea kampeerde bijna voortdurend op de helft van Norwich en kwam na acht minuten al op voorsprong na een pegel van Mount - van een droomstart gesproken. Na een volledige helft eenrichtingsverkeer stond Chelsea aan de pauze dankzij goals van jeugdproducten Hudson-Odoi en James 3-0 voor. De match was toen al gespeeld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Toch moest het ergste dan nog komen voor de bezoekers. Via Chilwell en een eigen doelpunt van Aarons liepen de Blues uit tot 5-0, waarna Norwich ook nog eens met z'n tienen verder moest na een tweede gele kaart voor Gibson. In de absolute slotfase moest Norwich de kelk tot de bodem ledigen, want Mount maakte met twee late goals (eentje vanop de stip na twee pogingen) z'n hattrick vol. 7-0 was de duidelijke maar niet eens overdreven eindstand, Chelsea blijft leider met 22 op 27. En Norwich? Dat lijkt dit seizoen een vogel voor de kat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Benteke ziet winning goal in rook opgaan

Crystal Palace, met Christian Benteke diep in de spits, speelde op eigen veld gastheer voor Newcastle (1-1). Benteke (56.) tekende voor de 1-0 met een rake kopbal, Callum Wilson (65.) stelde gelijk. Benteke leek alsnog matchwinnaar te worden met de winning goal drie minuten voor tijd, maar de VAR dacht er anders over. Hij zag een voorgaande trekfout van een ploegmakker.

Wolverhampton maakte dan weer de verplaatsing naar Leeds (1-1). Leander Dendoncker kreeg een basisplaats en zag zijn ploegmaat Hee-Chan Hwang al na 10 minuten de score openen. Die stand bleef tot in blessuretijd op het bord. Rodrigo (90.+3) benutte een elfmeter en bezorgde zijn team in extremis een punt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.