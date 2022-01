Chelsea en Tuchel sluiten Lukaku weer in de armen, nu de fans nog: “Hij heeft zich verontschuldigd. Die excuses zijn aanvaard.”

Romelu LukakuHet is een productieve verzoeningspoging geweest. Thomas Tuchel neemt Romelu Lukaku weer op in zijn kern voor de League Cup-clash met Tottenham. Dat onthulde hij vanmiddag op zijn persconferentie: “We hebben er kalm over gesproken. Hij heeft zich verontschuldigd. Hij traint weer met ons mee. Het is niet zo groot als jullie er van gemaakt hebben. We zijn kalm gebleven. We hebben zijn excuses aanvaard.”

‘Big Rom’ had maandag een positief gesprek met zijn trainer. Het valt nog af te wachten of hij zich publiekelijk excuseert voor het explosieve interview dat de (wereld-)media vijf dagen beheerste.

Door die storm viel Lukaku zondag tegen Liverpool naast de ploeg. Chelsea-coach Tuchel bekeek maandag het integrale interview met vertaling. Daarna sprak hij het uit met Lukaku. Die verontschuldigde zich intern. Hij heeft de impact van het interview - dat hij zonder inmenging en toestemming van zijn club gaf - onderschat.

Lukaku stuurt zeker niet aan op een transfer. Ook de club wil hem niet verkopen. Eigenaar Roman Abramovich, nochtans een trainersverslinder, stond achter de beslissing van Tuchel om Lukaku zondag even in de luwte te zetten, maar ook hij wil niet af van zijn recordaanwinst van 115 miljoen euro. Zijn rechterhand, CEO Marina Granovskaia, bemiddelde tussen alle partijen. Kapitaal wordt niet zomaar vernietigd.

Chelsea kan de speler als het wil een boete van maximum twee weeklonen (zo’n 500.000 euro netto) opleggen, maar daar geeft de club geen commentaar op. “We zijn content dat we onze tijd hebben genomen om er rustig over te spreken. Dat hebben we gedaan. Hij heeft zich geëxcuseerd. En traint weer met ons. Het was op een slecht moment, voor zo’n grote match. Nu hadden we genoeg tijd om alles uit te praten.”

“Wij hebben zijn excuses aanvaard. Het was ook de eerste keer dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Hij had niet de intentie om problemen te veroorzaken. Niet om te vertrekken. Hij had beter moeten weten, maar wij zijn volwassen genoeg om dit te aanvaarden. Romelu is heel open in de media. Ook in de kleedkamer en met mij. Misschien was dit te open. Supporters hebben het recht om zich beledigd te voelen, maar voor ons is de zaak gesloten.”

“Ik heb geen enkele twijfel. Hij zal zich blijven inzetten voor het team en de club. Hij is zich erg bewust van wat hij heeft veroorzaakt. Hij voelt de verantwoordelijkheid om dit boeltje op te ruimen. Het zal misschien nog een beetje stinken, maar hij kan dat aan.”

“In het voorbije jaar heb ik met veel moeilijkere quotes om moeten gaan dan deze. Ik zie geen enkel misverstand in communicatie. Ik ben nog altijd verrast. Romelu en ik zitten op dezelfde golflengte. Ik ga er vanuit dat hij hier lang wil blijven. Hij heeft nog een langdurig contract.”

Telefoontje van Tuchel

‘Big Rom’ was immens populair in Milaan, maar kende in Londen naast het veld niet de makkelijkste integratie. “In Milaan woonden mijn zoontje en mijn ma bij mij. Wij deden alles samen,” vertelde hij aan Sky Italia. Voor Lukaku komt het er nu op aan de boze supporters weer voor zich te winnen.

Links en rechts wordt gesuggereerd dat Tuchel niet achter de komst van Lukaku stond. Erling Haaland (Dortmund) was vorige zomer eerste keus, maar kostte een veelvoud van onze landgenoot. Tuchel bleef niet bij de pakken zitten en nam zijn telefoon. Hij voerde menig gesprek met Lukaku om hem over de streep te trekken en voor Chelsea te kiezen.

Dat Tuchel niet op de eerste foto’s van Lukaku bij Chelsea poseerde, had een simpele reden. Door de COVID-regels mocht hij toen Engeland niet in zonder een quarantaine. CEO Granovskaia rondde de deal af in Milaan en aan de Franse rivièra. Daar werden de foto’s genomen. Nadien reisde Lukaku pas door naar Londen.

