Chelsea duwt Liverpool nog wat meer de dieperik in

De partij tussen Liverpool en Chelsea begon fluks. Beide ploegen hadden enkele mooie kansen en het tempo lag hoog. Ook een doelpunt van Chelsea kregen we al vrij snel te zien, maar Timo Werner zag zijn goal afgekeurd wegens buitenspel. Even later was het wel raak voor The Blues. Mason Mount kwam van op de linkerflank naar binnen en krulde de bal heerlijk in de verste hoek. Zo ging Chelsea met een voorsprong de kleedkamer in.